الأنظار ببوزراد حسين بعنابة و الاثارة بهيليوبوليس و داربي بقالمة

ستجرى ظهيرة اليوم الجولة الحادية عشر من بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة حيث ستشهد عدة مباريات مثيرة و هامة الرائد أولمبي بومهرة أحمد يتنقل إلى بوزراد حسين بعنابة حيث يواجه فريق جيل سيدي سالم في لقاء مثير لكل فريق ، خاصة و أنه أبناء بوفرماس الذين أصبحوا في رواق جيد و بفارق خمس نقاط عن ثلاثي الوصافة ، فريق وفاق سوق أهراس يواجه فريق شباب هيليوبوليس في مواجهة تعد بالكثير لأهمية نقاط هذه المقابلة خاصة و أنه أبناء خالد ياسين الذين يواصلون تراجعهم الرهيب ، نجم بوشقوف هو الآخر يبحث عن نتيجة ايجابية أمام الجار أولمبي قلعة بو الصبع بملعب سويداني بوجمعة بقالمة مقابلة تعد بالكثير في ظل معطيات البطولة التي دخلت مرحلتها الحاسمة ، اتحاد بوخضرة يتنقل إلى سوق أهراس و بالضبط ملعب عبد الرحمان عرعار بحمة لولو هذا الأخير الذي يتواجد في المرتبة الأخيرة محكوم عليه الانتصار أم الانكسار أمام فريق يتواجد في المرتبة الثانية و لا يريد العودة فارغ اليدين ، اتحاد حمام الشلالة الذي يواصل فتوحاته مع مرور الجولات يقوم بسفرية طويلة إلى الشريعة من أجل الحفاظ على سلسلة نتائجه الايجابية أمام فريق يجب الحذر منه رغم نتائجه الغير مستقرة ، مستقبل بن مهيدي الذي يتسلق سلم الترتيب في صمت يواجه بميدانه فريق نجم العقلة للتأكيد على تواجد في وضعية مناسبة ، شباب وادي الزناتي هو الآخر يعاني من نقص الاستقرار يواجه بملعبه نجم القالة لتسجيل انتصار يخرج به من الوضعية المتأخرة في حين سيكون فريق اتحاد بلخير معفى من هذه الجولة .

البرنامج الكامل للمباريات :

ملعب بوعزرز (وادي الزناتي) : شباب وادي الزناتي – نجم القالة

ملعب بوزراد حسين (عنابة) : جيل سيدي سالم – أولمبي بومهرة

ملعب السعيد بن طبولة (هيليوبوليس) : شباب هيليوبوليس – وفاق سوق أهراس

ملعب عثماني (الشريعة) : نجم الشريعة – اتحاد حمام الشلالة

ملعب العربي بن مهيدي (بن مهيدي) : مستقبل بن مهيدي – نجم العقلة

ملعب سويداني بوجمعة (قالمة) : أولمبي قلعة بو الصبع – نجم بوشقوف

ملعب عرعار عبد الرحمان (حمة لولو) :شباب حمة لولو – اتحاد بوخضرة

تجرى هذه المباريات ظهيرة اليوم ابتداء من الساعة 14.00

عبد الحميد بن قجالي