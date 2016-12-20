التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث «كان 2017» مقابل 130 مليار





جودي نجيب

اشترت إدارة التلفزيون الجزائري، حقوق بث بعض مباريات كأس أمم إفريقيا المقررة منتصف شهر جانفي القادم بالغابون، من قنوات «بي إن سبورت» القطرية مقابل مبلغ يصل الى 12 مليون دولار، و كشف مصدر عليم لـ«لآخر ساعة» بأن التلفزيون الجزائري اشترى 12 مباراة في «كان 2017«، مقسمة مبدئيا ما بين المباراة الافتتاحية، مباريات «الخضر» الثلاث في الدور الأول، المباريات الأربع من الدور ربع النهائي، مباراتا الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية، والمباراة الترتيبية، وعن القيمة المالية التي سيدفعها التلفزيون، قال مصدرنا بأنها لا تقل عن 12 مليون دولار (حوالي 130 مليار سنتيم)، على أن تبث المباريات على القناة الأرضية فقط.و وضع مجلس إدارة قنوات «بي إن سبورت» القطرية شروطا مالية تعجيزية للعديد من دول القارة الإفريقية، لمتابعة مباريات منتخباتها في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017.ولم يراعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يرأسه الكاميروني عيسى حياتو، أثناء بيعه حقوق نقل مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017، فقر وضعف القدرة الشرائية للعديد من دول القارة السمراء.وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد باع حقوق نقل مباريات العرس الإفريقي والعديد من التظاهرات بمبلغ مليار دولار، وهو ما جعل مجلس إدارة القنوات القطرية تطالب بمبالغ خرافية مقابل متابعة مباريات «الكان«.

الباقة البنفسجية تطالب مشتركيها بمبالغ إضافية مقابل مشاهدة «الكان»

شرع مسؤولو قنوات بين سبورت القطرية في إطلاق حملة الاشتراك الجديدة، لتمكين مشتركيها من متابعة كأس أمم إفريقيا 2017 المقررة بداية منتصف شهر جانفي في دولة الغابون، والتي تعني الجزائريين بشكل مباشر، ولن يكون بمقدور العديد من المشتركين الجزائريين في الباقة البنفسجية، على عكس ما يتوقعه الكثير منهم، من متابعة «كان 2017» إلا بعد دفع مبالغ إضافية للتمتع بحق متابعة «الأحداث والمنافسات الاستثنائيةّ»، وهو التعريف الذي يطلقه مسؤولو بين سبورت على المواعيد الكروية الكبيرة، لدفع مشتركيها على تسديد مبالغ مالية إضافية لمتابعتها حتى لو كانوا يملكون اشتراكا لمدة سنة كاملة يشمل حتى الشهر، الذي تجرى به تلك المنافسات، وسيكونوا مضطرون لتسديد أموال إضافية للحصول على قنوات كأس إفريقيا 2017، وتختلف القيمة المالية حسب نوع الاشتراك، حيث سيكون الزبون الجديد مطالبا بتسديد مبلغ 11 ألف دينار، مقابل اشتراك لمدة ثلاثة أشهر زائد جهاز استقبال خاص بالقناة، في حين سيضطر الزبون القديم لتسديد مبلغ في حدود خمسة ألاف دينار جزائري مقابل متابعة الحدث الكروي القاري، وأثار هذا الإجراء الجديد سخط العديد من الجزائريين، خاصة المشتركين في الباقة البنفسجية، في ظل تكرار الأخيرة من عملية «الدفع الإضافي« للسماح لمشتركيها بمتابعة المنافسات الكبيرة، وأكد هؤلاء أن إجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل متابعة حدثين كبيرين «يورو 2016 وكأس إفريقيا 2017« بفارق زمني صغير مبالغ فيه.