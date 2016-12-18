الفجوج يسحم التأهل على حساب “بونة” ويواجه “الكناري” في الدور ثمن النهائي





حسم نصر الفجوج تأشيرة التأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس الجمهورية على حساب اتحاد عنابة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين اللذين تفننا في تضييع الفرص السانحة للتهديف، وفي الشوطين الإضافيين استمر مسلسل تضييع الفرص ليحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح التي حسم بفضلها الفجوج تأشيرة التأهل إلى الدور الموالي حيث سيضرب موعدا مع فريق شبيبة القبائل، في حين سيكون الفريق العنابي مطالب بتركيز جهوده الآن على البطولة الوطنية من أجل مواصلة البحث عن روقة الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية، وذلك بعدما خيب الفريق آمال أنصاره وغادر منافسة الكأس من الدور 16، للإشارة فإن الكتيبة العنابية كانت مدعومة في لقاء الأمس بعدد غفير من “الهوليغانز” الذين فضلوا التنقل إلى مع الفريق من أجل مساندته في هذه المواجهة.

ع.ر