“الفاف” تخبر “الكاف” بموعد وصول “الخضر” إلى الغابون





جودي نجيب

قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بمراسلة اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الغابون بداية من منتصف شهر جانفي القادم، من أجل إخبارها بموعد وصول بعثة “الخضر” إلى المدينة التي ستحتضن لقاءات المجموعة الثانية وهي فرانسفيل الغابونية على متن طائرة خاصة كالعادة، أي قبل ثلاثة أيام من دخول الخضر غمار المنافسة، و أوقعت عملية قرعة نهائيات الدورة الـ31 لكأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، المقررة في الغابون من 14 جانفي إلى 5 فيفري 2017، المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الثانية، إلى جانب تونس الشقيقة و السينغال وزيمبابوي.وحددت “الفاف” يوم 12 جانفي المقبل موعدا للسفر إلى الغابون، عبر رحلة خاصة من مطار هواري بومدين بالعاصمة التي سيقيم فيها المنتخب الوطني معسكرا إعداديا قبل التوجه إلى الغابون للمشاركة في النسخة 31 من كأس إفريقيا للأمم.

«الفاف” سترسل القائمة النهائية بعد بداية تربص سيدي موسى

ستكون “الفاف” مطالبة بإرسال القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، قبل تاريخ الـ5 من شهر جانفي مثلما تقتضيه لوائح البطولة، حيث سيكون المدرب البلجيكي جورج ليكنس على موعد مع ضبط القائمة النهائية قبل الموعد المذكور.وتجري دورة الغابون في الفترة ما بين 14 جانفي و5 فيفري المقبلين بأربع مدن هي العاصمة ليبروفيل، فرانسفيل، بورت جونتي وأويام.

غرامة مالية بـ30 ألف دولار في حال التأخر في إرسال القائمة

في حال تأخر الفاف عن هذا الموعد ستكون مطالبة بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار، و في حالة عدم إرسال القائمة في مدة أكبر من 7 أيام وأقل من 10 أيام يتم تقليص قائمة المنتخب المشارك إلى 21 بدلاً من 23 لاعباً.

وتجري دورة الغابون في الفترة ما بين 14 جانفي و5 فيفري المقبلين بأربع مدن هي العاصمة ليبروفيل، فرانسفيل، بورت جونتي وأويام.

محترفين في تربص المحليين يوم الأربعاء القادم

قرر المدرب، جورج ليكنس دعوة بعض اللاعبين المحترفين لحضور تربص اللاعبين المحليين، الذي سيجري يوم 20 ديسمبر المقبل بالمركز التقني لسيدي موسى، و سيكون لاعب ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي ومهاجم دينامو زغرب الكرواتي هلال العربي سوداني، وكذا ثنائي البطولة الإيطالية سفير تايدر لاعب بولونيا وفوزي غولام لاعب نادي نابولي وكذا نبيل بن طالب لاعب شالك 04 الألماني، معنيين بهذا التربص حيث تركن هذه البطولات للراحة الشتوية بداية من يوم 18 ديسمبر القادم.

«الخضر” سيخضون غمار “الكان” بقميص جديد

كشفت مصادرنا أنّ القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيحمل علامة “أديداس” سيُقدّم بنسبة كبيرة في ندوة صحفية سيعقدها الناخب الوطني ليكنس قبل مواجهة موريتانيا في البليدة في قاعة الصحافة التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف.وينتظر أن يحمل لاعبي “الخضر” قميصهم الجديد بعلامة “أديداس” انطلاقا من المباراة الودية أمام موريتانيا يوم 07 جانفي المقبل، هذا وينتظر أن تصل أول دفعة من العتاد الجديد إلى مقر تربص “الخضر” بسيدي موسى في نهاية شهر ديسمبر الجاري، وينتظر أن تسلمها “الفاف” إلى رفقاء المتألق رياض محرز في بداية التربص الذي سينطلق يوم 02 جانفي.

رحلة “الخضر”إلى الغابون مبرمجة على الساعة الحادية عشر صباحا

برمجت الاتحادية الجزائرية رحلة خاصة لنقل وفد الخضر الذين سيطيرون يوم 12 جانفي إلى مدينة “فرانسفيل” في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، حيث سيستغرق سفر أشبال جورج ليكنس حوالي 7 ساعات تقريبا لقطع مسافة تزيد عن 5557 كلم.

الانطلاق من سيدي موسى على الساعة التاسعة نحو المطار

سينطلق وفد “الخضر” في حدود الساعة التاسعة صباحا من مركز سيدي موسى نحو مطار هواري بومدين الدولي لامتطاء الطائرة الخاصة التي وضعتها “الفاف” تحت تصرف المنتخب الوطني، فمباشرة بعد أن يتناول اللاعبون والطاقم الفني والطبي وجبة الفطور، سيتوجهون مباشرة إلى المطار.

«فرانسفيل” من المدن التي تطورت في الغابون

تقع مدينة فرانسفيل في الجنوب الشرقي للغابون، مُحاذية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وهي منطقة ليس لها منفذ بحري، مثل مدينة أويام التي تقع في المنقطة الشمالية للبلد، وتحتضن لقاءات الفوج الثالث. بِخلاف العاصمة ليبروفيل (الفوج الأول) وبور جونتيل (الفوج الرابع) اللذين يطلّان على المحيط الأطلسي. وتعتبر مدينة فرانسفيل من المدن التي تطورت في الغابون، حيث تغيرت واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية بفعل سياسة الإصلاح التي انتهجها الرئيس الغابوني علي بانغو الذي قام بنقل بعض المقرات الإدارية الحساسة إليها، و على رأسها الجامعات حيث تعتبر جامعة “فرانسفيل” للعلوم الأكبر على مستوى البلاد و جلبت كثيرا من الطلبة من خارج الوطن.

ثاني مدينة من ناحية النمو الديموغرافي

تعتبر “ فرانسفيل” ثاني مدينة من ناحية الكثافة السكانية في الغابون بعد العاصمة “ليبروفيل” و ذلك على حسب آخر إحصاء سكاني تم إجراءه، يقدر عدد سكانها بما يناهز 60 ألف نسمة ، و عرفت المدينة نزوحا كبيرا للسكان منذ بداية 1970 و تشير الإحصائيات هناك بأن النسبة سترتفع إلى حدود 100 ألف نهاية سنة 2020 .

تبعد عن العاصمة الغابونية كثيرا

تقع مدينة فرانسفيل شرق الغابون و تبعد ب 512 كيلومتر عن العاصمة الغابونية “ليبروفيل” ، تعتبر عاصمة محافظة “ أوقوي “ ، يمر بها نهر “ مباسا “ الذي يقطع الجزء الشرقي منها ، تتميز بمناخ معتدل معاكس تماما لما هو موجود في البلاد ككل، و من أسباب ذلك تواجدها في مكان مرتفع في سلسلة جبلية مسماة بباتيكي .

النقل متوفر

نظرا للبنية التحتية المحترمة للمدينة، فإن طرق النقل متوفرة و بشكل مريح و بشتى الوسائل إما بواسطة الحافلة أو سيارات الأجرة أو عن طريق سيارات النقل “ تاكسي “ ناهيك عن سيارات النقل الجماعي و التي تعد الخيار الأفضل بما أنها تجوب كل أنحاء المدينة بما فيها الملعب الذي ستجري عليه اللقاءات و بسعر معقول، يبقى جديرا بالذكر أن سيارات الطاكسي هناك تتميز بلونين إما أبيض أو أزرق و الاختلاف في اللون لا يعني شيئا .

«محاربي الصحراء” سيخوضون مباريات “الكان” بـ فرانسفيل” أو ينتقلون إلى ليبروفيل

للإشارة، فإن “محاربي الصحراء”، سيُواصلون خوض مقابلات “كان” 2017 بمدينة فرانسفيل أو ينتقلون إلى ليبروفيل، وإلى غاية نهاية الدورة، وطبعا في حال بقائهم حتى اختتام فعاليات البطولة الكروية القارية. ما يعني أن زملاء المهاجم رياض محرز لن يلعبوا أي لقاء بمدينتَيْ أويام وبور جونتيل، بإستثناء حالة وحيدة وهي خسارتهم نصف النهائي وخوضهم المباراة الترتيبية التي بُرمجت بميدان مدينة بور جونتيل.

وفد من “الفاف” سيسبق بعثة “الخضر” إلى الغابون

قبل هذا سيطير وفد من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم 10 جانفي إلى موطن “كان” 2017، ويقود بعثة “الفاف” وليد صادي المكلف بالمنتخبات الوطنية، رفقة طباخ المنتخب، و المكلف بالأمن، و كذا طبيب بيطري، حيث سيقوم الوفد بتفقد مختلف المرافق، و كذا مقر الإقامة بفندق الجديد الذي تم بناؤه بمناسبة كأس أمم افريقيا، تمهيدا لحلول بعثة “الخضر” يوم 12 جانفي الجاري، و التي سيقودها استثناء، نائب رئيس الفاف جهيد زفيزف، في غياب الرئيس محمد روراوة الذي سيحل بالعاصمة ليبروفيل يوم 09 جانفي، كي يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي ستسبق بداية الدورة وأيضا للتواجد عند سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستجرى يوم 10 جانفي المقبل والتي ستنطلق تصفياتها في تاريخ “الفيفا” لشهر مارس المقبل بين 20 و28 من ذلك الشهر. جدير بالذكر أن سحب القرعة سيكون في العاصمة الغابونية “ليبروفيل” حسب ما خلص إليه المكتب التنفيذي لهيئة حياتو شهر أكتوبر الفارط حين اجتماعه في العاصمة المصرية القاهرة.