الدلافين يواجهون الورد غدا تحضيرا للحراكتة

يواجه، عشية الاثنين فريق وفاق القل ضيفه وداد رمضان جمال الناشط في بطولة مابين الرابطات للمجموعة الشرقية وديا على أرضية بن جامع عمار بالقل، تسمح للطاقم الفني بقيادة سفيان قرام ومساعده بغلول محمد الأمين ومدرب الحراس ياسين بعبوش بالوقوف على إمكانيات لاعبيهم الحقيقية قصد الشروع في تحديد معالم التشكيلة الأساسية التي يكون لها شرف مواجهة إتحاد عين البيضاء، ومن دون شك ستكتظ مدرجات الملعب المذكور بعشاق اللونين الأخضر والأبيض لمتابعة اللقاء.

ص. ب