عودة مصباح، استبعاد كادامورو، بلقروي وزفان، و إدريس سعدي المفاجأة





جودي نجيب

كشف مصدر مقرب من “الفاف” بأن المدرب الوطني جورج ليكنس قد فصل بنسبة كبيرة في معالم التشكيلة التي ستخوض غمار النسخة الـ31 من نهائيات كأس أمم افريقيا 2017 المقررة بالغابون، و يكون التقني البلجيكي قد وقع اختياره على ثلاثي حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ماليك عسلة حارس شبيبة القبائل شمس الدين رحماني حارس عرين فريق شباب بلوزداد، أما على مستوى الدفاع الذي كان النقطة السوداء في مواجهة “الخضر” الثانية في تصفيات المونديال أمام نسور نيجيريا، فقد استغنى التقني البلجيكي عن خدمات الثلاثي كادامورو، بلقروي وزفان، لتراجع مستواهم وعدم اقتناعه بإمكاناتهم، مفضلا ضم لاعبين آخرين على غرار الظهير الأيمن للنادي الإفريقي التونسي مختار بلخيثر الذي سيكون جديد القائمة النهائية للخضر رفقة اللاعبين إدريس سعدي مهاجم نادي كورتري البلجيكي، وآدم أوناس لاعب نادي بوردو الفرنسي، اضافة الى رامي بن سبعيني الذي اثار غيابه عن التشكيلة الوطنية جدلا واسعا، بسبب الطريقة التي تم تهميشه بها رغم حاجة “الخضر” للاعب في هذا المنصب في اللقاءات الأخيرة.كما وجه الناخب الوطني الدعوة لعيسى ماندي وجمال الدين مصباح، هذا الأخير غاب عن التشكيلة الوطنية قرابة العامين، علما وأنه غاب عن أغلبية مباريات فريقه السابق سمبدوريا (الدرجة الأولى الإيطالية) الموسم الفارط، ما دفعه للانتقال إلى كروتون الصائفة الماضية حيث فاز بمنصب أساسي منذ 20 أكتوبر المنصرم بعد تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة مع فريقه الجديد في بداية الموسم. لكن اللاعب، الذي يعول عليه ليكنس ليكون بديلا للمدافع الأيسر الأساسي فوزي غولام، يبقى خارج المنافسة منذ أسبوعين بسبب إصابة جديدة تعرض إليها في اللقاء أمام سمبدوريا. واستأنف مصباح التدريبات منذ يومين على انفراد، فيما تبقى مشاركته اليوم الأحد أمام أودينيزي برسم الجولة الـ17 من البطولة الإيطالية غير مؤكدة. وبالنسبة لخط الوسط يكون الناخب الوطني قد وقع اختياره على كل من نبيل بن طالب، سفير تايدر، عدلان قديورة، ياسين براهيمي، مهدي عبيد، سفيان هني وسفيان فغولي الذي تبقى الشكوك دائما تحوم على دعوته بالنظر لتواجده من دون منافسة منذ مدة طويلة، وقد يشفع له فقط الغياب القسري لرياض بودبوز عن “الكان”. وبالنسبة لخط الهجوم، فقد اختار ليكنس كلا منرياض محرز المتألق و صاحب الانجازات الباهرة هذا الموسم، اضافة الى زميله في فريق ليستر سيتي إسلام سليماني، أما المفاجأة فكانت استدعاء إدريس سعدي الوجه الجديد و هو لاعب كورتري البلجيكي الذي اعلن ناديه البلجيكي رسميا عن وصول استدعاء من الاتحادية الجزائرية لهدافه من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا، اضافة الى أدم أوناس، هلال العربي سوداني ورشيد غزال. وفي المقابل تضم القائمة الاحتياطية لاعبين مثل: الياسين كادامورو، هشام بلقروي، محمد بن يحيى، بغداد بونجاح، اسحاق بلفوضيل، ابراهيم شنيحي ووليد مسلوب.