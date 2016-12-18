بن شريفة وبن عيادة من بشار لسيدي موسى

توج الثنائي بن شريفة وبن عيادة مستواهما المستقر مع الشباب هذا الموسم، بدعوة من المدرب الوطني ليكنس ليكونوا حاضرين في تربص المنتخب المحلي بدء من صبيحة اليوم الأحد، ما يعني أن الثنائي عاد للعاصمة بعد لقاء الساورة على أن يدخل مباشرة في تربص الخضر صبيحة اليوم، حيث سيبقى المعنيان هناك إلى غاية صبيحة يوم الأربعاء، قبل العودة للتدريبات مع الخضورة من جديد.

سيلتحقان بتدريبات الخضورة يوم الأربعاء

بحكم أنهما سيكونا معنيين بالتربص مع المنتخب المحلي فإن الثنائي بن شريفة وبن عيادة، لن يتدربا مع الفريق في حصة الاستئناف المبرمجة صبيحة يوم الثلاثاء في قسنطينة، كما أنهما سيضيعان حصة الأربعاء بحكم أنهما سيغادرنا سيدي موسى صبيحة يوم الأربعاء على أن يخوضا حصة واحد مع المجموعة قبل السفر صبيحة يوم الجمعة للباهية وهران لتحضير لقاء السبت ضد المولودية المحلية برسم آخر جولات مرحلة الذهاب.

بن شريفة:«بفضل الخضورة وصلت للخضر وهدفي الأكبر دعوة المنتخب الأول”

في اتصال هاتفي بالمدافع بن شريفة لأخذ انطباعه حول دعوة المنتخب الوطني صرح قائلا: “بالفعل أنا جد سعيد بدعوة المنتخب الوطني للمحليين، والفضل الأكبر يعود لفريقي شباب قسنطينة وللأنصار الذين دعموني كثيرا، ولا يمكن أن أنسى أبدا فضلهم علين وسأحاول أن أشرفهم في تربص المحليين وهدفي الأكبر يبقى دعوة المنتخب الوطني الأول، وسأعمل المستحيل من أجل نيل ثقة ليكينس”. ع.خ