الجدد يواصلون الخضوع للتجارب و جوناثان منتظر اليوم في التدريبات

ف. وليد

عرفت الحصة التدريبية التي أجراها دفاع تاجنانت عشية أول أمس قدوم خمسة لاعبين بغرض إجراء التجارب تحسبا للالتحاق بالفريق في الميركاتو الشتوي، ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين مغتربين ولاعبين محليين جاءا من فريق اتحاد وهران ويتعلق الأمر بكل من المهاجم علي بونادر وصانع الألعاب فيصل بن كاملة، حيث تدرب اللاعبان على انفراد رفقة المدرب المساعد بن كتفي العيد والمحضر البدني خالد غريون الذي من المنتظر أن يخضعهم إلى عمل بدني خاص قصد الوقوف على إمكانياتهم البدنية، وسيحاول المدرب بوغرارة إدماجهم في التدريبات ابتداء من حصة اليوم للوقوف على إمكانياتهم التقنية قبل أن يقرر التعاقد معهم من عدمه، ليتأكد بذلك خبر تسريح اللاعب بلال بن علجية، حيث تسلم الأخير وثائقه بغية الرحيل نظرا نهائيا بسبب سوء سلوكه وقلة انضباطه في التدريبات.

جوناثان يعود اليوم إلى الجزائر ويستأنف التدريبات

لم يتنقل الحارس ماتياس جونتان مع فريقه إلى عين مليلة للعب المباراة الودية التي جمعت الدفاع بالجمعية المحلية بعدما تحصل على رخصة من الطاقم الفني للذهاب إلى فرنسا، حيث أن المدرب بوغرارة قد أكد بأن اللاعب يمتلك ظروف عائلية طارئة منعته من التواجد مع الفريق، وهو ما جعله يعطيه الضوء الأخضر للتنقل إلى فرنسا وزيارة عائلته المقيمة هناك على جناح السرعة والعودة إلى جو التدريبات العادية مع الفريق ابتداء من حصة الأحد المقبل.