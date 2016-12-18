حناشي يقر بصعوبة التأهل المحقق أمام الرويسات ويطلب من الجماهير الالتفاف حول الفريق خلال لقاء بلوزداد





أقر رئيس فريق شبيبة القبائل محند الشريف حناشي، بصعوبة الفوز الذي حققه رفقاء فرحاني على حساب مستقبل بلدية الرويسات في اطار الدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية، طالبا من الجمهور الحضور بقوة للقاء شباب بلوزداد القادم في البطولة والأخير من عمر مرحلة الذهاب، وقال حناشي: “كانت مقابلة صعبة للشبيبة هنا في ورقلة أمام فريق منظم و معه جماهيره، و كنا نتوقع صعوبة المقابلة لأن كاس الجمهورية لا يوجد فيها فريق صغير و كبير، لكن بخبرة لاعبينا عرفنا كيف نتأهل و الآن يجب علينا نسيان هذه المقابلة و التفكير في البطولة لأنه تنتظرنا مقابلة صعبة أمام شباب بلوزداد”، وأضاف حناشي:« أطلب من الجماهير الحضور بقوة في الجولة القادمة من الدوري لمساعدة الفريق من أجل الفوز”، وبخصوص المساعد عجالي الذي أسالت قضيته الكثير من الحبر علق حناشي: “بخصوص عجالي نهدي له الفوز اليوم والتأهل وأعرف كيف أقنعه بالعودة للعمل، لأنه لا يوجد مشكل بينه وبين الإدارة ولا حتى مع اللاعبين”.

حناشي يطير إلى فرنسا للتفاوض مع المغترب سحنون

من جهة أخرى، يستعد رئيس فريق شبيبة القبائل شريف حناشي خلال الساعات القليلة القادم للسفر إلى فرنسا من أجل التفاوض مع المغترب محمد سحنون، المدافع المحوري لنادي تولون الناشط في القسم الرابع الفرنسي والذي قيل الكثير عن إمكانياته الفنية والبدنية، حيث لعب 13 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين مع فريقه المنافس على الصعود، كما يستطيع سحنون اللعب على مستوى وسط الميدان الاسترجاعي، إذ يقترب في المواصفات الفنية مع لاعب اتحاد العاصمة الحالي والمغترب محمد بن يحي في الخصائص وطريقة اللعب، ويمتلك خصائص قريبة جدا منه، وقد يكون اللاعب سحنون أول المستقدمين إلى الشبيبة في حال نجاح المفاوضات بينه وبين حناشي.

ف.وليد