العايب يطالب بحصة “الصفراء”من انتقال بونجاح إلى السد القطري

طالب محمد العايب، رئيس نادي اتحاد الحراش الجزائري لكرة القدم، بحصة النادي القانونية من صفقة انتقال مهاجمه السابق بغداد بونجاح من النجم الساحلي التونسي إلى السد القطري.وقال العايب إن اتحاد الحراش بدأ الإجراءات القانونية للمطالبة بنسبة 5 بالمئة من صفقة انتقال بونجاح من النجم الساحلي إلى السد في صيف 2015 بموجب عقد يستمر ثلاث سنوات.وأوضح العايب أن نسبة الـ 5 بالمئة تمثل الحق القانوني لاتحاد الحراش نظير مساهمته في تكوين اللاعب، مثلما تنص لوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).وكان بونجاح 25 عاما قد انتقل من اتحاد الحراش إلى النجم الساحلي في موسم 2013/ 2014 مقابل 300 ألف أورو.وبرز بونجاح مع النجم الساحلي بصورة واضحة، وقاد الفريق التونسي للفوز بلقب الكونفدرالية عام 2015، قبل أن ينتقل إلى السد القطري بداية من الموسم الماضي.

ع.ر