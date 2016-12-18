أبناء روسيكادا يسحقون الحجار بثلاثية وغوميز معجب بأداء الشبان





سحق، فريق شبيبة سكيكدة، مساء أمس الأول، ضيفه اتحاد الحجار وعلى أرضية ميدان 20 اوت 1955 بثلاثية نظيفة، وأنهى أشبال المدرب الفوانكو برتغالي ديديى غوميز المرحلة الأولى متقدمين بثنائية نظيفة، وخلال المرحلة الثانية ساد التنافس بين الفريقين ولكن السيطرة كانت واضحة لفريق الجيسماس الذي أضاف الهدف الثالث عن طريق صاحب الثنائية التونسي جاوشي، وأشرك الطاقم الفني كل اللاعبين، منهم 6 شبان كانوا خير خلف لخير سلف واللذين أسالوا لعاب عدة فرق لخطفهم، حيث أظهروا مهارات فنية تبشر بمستقبل زاهر وصفق الحضور لفنياتهم العالية، وأكد المدرب العام للفريق غوميز أن الهدف من إقامة ودية الحجار هو الحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخرج جد راض على مردود اللاعبين، حيث ظهر التجانس بينهم، وبدا في غاية السعادة، وهو الذي كان متخوفا من هذا الجانب كما سيواجه أبناء روسيكادا مولودية العلمة غدا الثلاثاء.

ص. ب