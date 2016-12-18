مدوار يتوعد افتسان بالمتابعة القضائية ويثمن التأهل المحقق في الكأس على مولودية وهران

أبدى الناطق الرسمي لفريق أولمبي الشلف عبد الكريم مدوار، استيائه من الخطوة التي قام بها مدرب الفريق السابق يونس افتسان، بعد أن قرر الأخير ترك الأولمبي والتحق بشكل مباشر للإشراف على تدريب فريق شبيبة بجاية، حيث قال مدوار في تصريحات إعلامية بأنه سيذهب بعيدا في هذه القضية، خاصة و أن افتسان لم يقم بفسخ عقده مع الفريق قبل الانتقال للعمل مع شبيبة بجاية، واعتبر مدوار بأن قضية افتسان تعتبر مثل قضية أي لاعب آخر يتوقف عن التدريب ويرحل دون سابق انذار، حيث تعتبر هذه الخطوة خطوة غير قانونية وسيعاقب عليها فاعلها، ليقرر المسؤول محاسبة افتسان بسبب غيابه عن الفريق دون موافقة الإدارة، هذا كما ثمن مدوار التأهل الثمين المحقق في أطار الدور 16 من منافسة كأس الجمهورية، على حساب مولودية وهران، وثمن أكثر إرادة اللاعبين والمدرب زاوي، وهو ما صنع الفارق وجعل الجمعية ترجع في النتيجة وتقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء على فريق قوي ومحترم مثل مولودية وهران، وأضاف مدوار بأن جمعية شلف يسعى للذهاب بعيدا في هذه المنافسة، مع أنها لا تعتبر هدفا للفريق هذا الموسم.

ف.و