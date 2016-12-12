بوتفليقة يدشن المدينة الجديدة لـ «سيدي عبد الله»





وحيد هاني

قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد بتدشين المدينة الجديدة لـ «سيدي عبد الله» غرب العاصمة، وجرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة، وتتوفر المدينة الجديدة على خمسة أقطاب منها قطب عمراني وآخر تكنولوجي وتضم 45.000 سكن بصيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي سيتم عن قريب تسليم 20.000 وحدة منها، وتتربع المدينة على 7.000 هكتار منها 3.000 مخصصة للتعمير، وبلغ انجاز مشروع هذه المدينة الجديدة نسبة 75 بالمائة ليتم تسليمه كليا في .2018 كما دشن الرئيس خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة- زرالدة بولاية الجزائر، وقد جرى حفل التدشين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة، ويضم هذا الخط والمزود بطريق مزدوج مكهرب وعدة منشآت فنية خمس محطات وهي بئر توتة وتسالة المرجة وسيد عبد الله وجامعة زرالدة ومدينة زرالدة، وتقدر طاقة النقل الخاصة بهذا الخط ب 50000 مسافر يوميا.