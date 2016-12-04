«الخضر» سيواجهون «الديوك» وديا في نوفمبر بملعب براقي





جودي نجيب





كشفت تقارير صحفية أن المنتخب الفرنسي لكرة القدم سينال شرف أول منتخب يقابل الخضر بملعب براقي الجديد « ملعب كرمالي»، حيث هناك اتفاق بين الاتحادية الوطنية لكرة القدم ونظيرتها الفرنسية على برمجة اللقاء الودي بين المنتخبين اواخر السنة القادمة أو مطلع سنة 2018. وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن الاتحادين الجزائري والفرنسي لكرة القدم يحضران لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين العام القادم، وأشار الموقع أن هناك تحضيرات سرية للمباراة الودية التي من المنتظر أن تجرى في شهر ديسمبر 2017 على ملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة.وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نوال لو جريت تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في اقامة لقاء ودي بين الخضر والديكة بالجزائر وذلك لتعزيز العلاقة بين البلدين، ويبدو أن الفاف متحمسة جدا لفكرة مواجهة المنتخب الفرنسي، خاصة وان الخضر لم يواجهو منتخبا عالميا وديا منذ سنوات..ويعود آخر لقاء ودي جمع المنتخبين في فرنسا سنة 2001 وانتهى لصالح الديكة (4-1) وتوقفت المباراة في الدقيقة 76 بسبب اجتياح الجماهير للملعب، غير أن لقاء جمع المنتخب الوطني ونظيره الفرنسي بالجزائر يعود الى دورة العاب البحر الأبيض المتوسط والتي اقيمت بالجزائر سنة 1975، وتوج بها «الخضر«.