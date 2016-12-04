غولام يقترب من اللعب في الدوري الانجليزي





ج.نجيب

حسب تقرير نشرته صحيفة «لاغازيتا ديلو سبور» الإيطالية اليوم، فإن الدولي الجزائري الناشط في صفوف نابولي الإيطالي فوزي غولام لن يجدد عقده مع نابولي و الذي ينتهي صيف 2018، و ربطت الصحيفة خريج مدرسة سانت ايتيان بالدوري الإنجليزي للعب في أحد الاندية هناك و التي أبدت اهتمامها مؤخرا بالدولي الجزائري على شاكلة تشلسي، كما أضاف نفس المصدر أن الظهير الأيسر الجزائري قد تكون وجهته ملعب البارك دي برانس للعب مع فريق العاصمة الفرنسية باريس و خلافة البرازيلي ماكسويل الذي باتت أيامه معدودة في البي أس جي. أعلن موقع عن القائمة المختصرة لجائزة لأفضل لاعب عربي في العالم والتي يقدمها الموقع العربي الأول ضمن حفل جوائز جلوب سوكر العالمية، والمقرر إقامته بدبي يوم 27 ديسمبر الحالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.وضمت القائمة النجوم، الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر الانجليزي، والمصري محمد صلاح جناح روما الايطالي، والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الايطالي، والذي سبق تتويجه بالجائزة عام 2014.وجاءت الترشيحات بناء على آراء لجنة التحكيم المكونة من عدد من أبرز نجوم وخبراء العالم منهم الإيطاليين انطونيو كونتي وفابيو كابيلو ومارشيلو ليبي ونيكولا ريتزولي، والبرتغالي لويس فيجو، والإماراتي مهدي علي مدرب منتخب الإمارات، إضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم.جدير بالذكر أنه سيقوم بتقديم جائزتين أخريين خلال الحفل العالمي، الأولى ستكون جائزة أفضل لاعب خليجي، والثانية جائزة أفضل نادي خليجي لعام 2016.بينما سيشهد الحفل تتويج لمجموعة من النجوم بعدة جوائز منها جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل نادي في العالم، وجائزة أفضل حكم بالعالم، وغيرها من الجوائز.