سيدات الجزائر تواجهن أنغولا اليوم في ربع نهائي «الكان»

جودي نجيب

يلاقي المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات نظيره منتخب أنغولا مساء اليوم، في مباراة تندرج ضمن ربع نهائي كأس امم افريقيا المقامة حاليا بأنغولا، حيث تبحث سيدات الجزائر عن أول فوز لهن أمام ابرز المرشحات للفوز باللقب، بعد هزيمتهن في جميع اللقاءات في الدور الاول.وسجل المنتخب الوطني ثلاثة هزائم في الدور الأول من الكان، حيث احتل المركز الاخير في مجموعته دون أية رصيد، وبنتائج كارثية، آخرها السقوط أمام المنتخب التونسي حامل اللقب، بنتيجة (21-27)، لحساب اليوم الثالث للمجموعة الثانية والأخيرة للدور الأول للمنافسة.وقبلها انهزم المنتخب الوطني أمام الكونغو (19-25) ثم غينيا (17-24) ليحتل بذلك المركز الرابع والأخير، وسط صدمة كبيرة لدى عشاق كرة اليد الجزائرية، خاصة وأن الطموحات كانت كبيرة.ولن تكون سيدات الجزائر مرشحات لتجاوز عقبة الدور ربع النهائي المقرر اليوم بالنظر الى قوة المنافس، المنتخب الأنغولي متصدر المجموعة الأولى ومنظم الدورة، والذي فاز في جميع اللقاءات التي لعبها حتى الان، ويعتبر المرشح رقم واحد للتتويج.جدير بالذكر، أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، بقيادة سعيد بوعمرة، كانت قد حددت احتلال المركز الثالث في الكان كهدف للمشاركة الجزائرية، وذلك من أجل ضمان التأهل إلى مونديال ألمانيا 2017.غير أن أحلام الاتحادية لا تتلاءم والواقع الصعب الذي تمر بها كرة اليد الجزائرية، والتي تواصل الانتكاس من محفل الى أخر، وما غيابه عن المونديال القادم للرجال الا دليل على الضعف الذي وصلت اليه مستوى منتخباتنا في الوقت الراهن.