مناصر مولودية الجزائر عبد الرؤوف يطير هذا الاسبوع الى تونس

يسافر مناصر مولودية الجزائر عبد الرؤوف بهلول الذي أصيب على مستوى العين في الداربي العاصمي الأخير بين المولودية وشباب بلوزداد الى تونس هذا الاسبوع من أجل العلاج، حيث قررت إدارة النادي العاصمي التكفل مصاريف نقله الى الجارة تونس، من أجل تماثله إلى الشفاء.وكان بهلول قد غادر مستشفى مصطفى باشا الجامعي أمس الاول، بعد ان عولج على مستوى الحروق التي عانى منها على مستوى الوجه خصوصا، حيث عاد إلى منزله من أجل التقاء عائلته ،قبل أن ينقل إلى عيادة الأزهر الخاصة بدالي ابراهيم، قصد تشخيص إصابته، واعداد تقرير طبي له يسبق سفره الى تونس.ويحظى بهلول بمتابعة شخصية من طرف رئيس مولودية الجزائر عمر غريب، والذي زار بيت المناصر من أجل الاطمئنان عليه، كما سيتم تكليف أحد أعضاء ادارة العميد بالتنقل معه الى تونس من أجل العلاج هناك، حيث سيتم علاجه على مستوى العين.جدير بالذكر، أن المناصر بهلول لاقى تضامنا كبيرا من طرف أنصار العديد من الاندية وليس انصار فريقه مولودية الجزائر فقط، خاصة وأن المناصر في مقتبل العمر، وذهب ضحية طيش وشغب الانصار في مدرجات الملاعب الوطنية.

ج.نجيب