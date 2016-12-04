بلخيثر قد يكون الحل الوحيد أمام ليكنس لإنهاء أزمة الظهير الأيمن في كان الغابون





بات مختار بلخيثر نجم النادي الإفريقي التونسي مرشحا لإنهاء مشكلة الظهير الأيمن في المنتخب الوطني الجزائري، حيث أكدت مصادر مقربة من الطاقم الفني للخضر بأن الناخب الوطني جورج ليكنس كان قد كلف مساعده نبيل نغيز بمتابعة اللاعب، خلال المباراة التي جمعت فريقه بالأولمبي الباجي، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري التونسي، وتألق بلخيثر بشكل كبير في تجربته الاحترافية في تونس حيث يصنفه الخبراء ضمن قائمة أفضل لاعبي الجهة اليمنى في المسابقة المحلية، وشارك اللاعب السابق لمولودية العلمة في 8 مباريات خلال الموسم الحالي سجل خلالها هدفا وحيدا، كما أهدى تمريرة حاسمة وحيدة أيضا، ويعاني المنتخب الوطني من مشاكل كبيرة في مركز الظهير الأيمن حيث فشل، طوال السنوات الأخيرة، كل من مهدي مصطفى وياسين كادامورو و مهدي زفان و أخيرا محمد خثير زيتي في تقديم الإضافة، ويستعد «محاربو الصحراء» للمشاركة في مسابقة أمم إفريقيا بالغابون في الشهر المقبل، حيث سيكونون في منافسة مع نسور تونس و أسود السنغال و محاربي زيمبابوي على بطاقة التأهل لدور الثمانية.

ف.وليد