غوميز مدرب شبيبة سكيكدة يشيد بلاعبيه عقب الفوز على بجاية

ص. ب

أشاد الفوانكو البرتغالي ديدي غوميز كثيرا بلاعبي فريقه بعد الفوز على شبيبة بجاية بواقع هدف دون رد من توقيع سيف الدين خزري، وقال أنا سعيد جدا وراض عن اللاعبين على تحقيق هذه النتيجة، وتابع المدرب السابق لشبيبة قسنطينة نحن نفتخر كثيراً ببلوغ هذه المرحلة من البطولة، ومباراة بجاية كانت جيدة، وقد لعبنا بصورة ممتازة، الخصم فريق جيد وقوي ولكننا لعبنا بقوة وسيطرنا على الكرة في كافة أرجاء الملعب، وأضاف لدينا فريق منظم للغاية، بالرغم من أننا أهدرنا الفرص في الشوط الثاني، وسوف نعمل على تصحيح هذا الجانب مستقبلا، نعم أهدرنا الفرص ولكننا قدمنا مستوى جيد وسجلنا هدف الفوز، وأوضح لقد أمضيت وقتا قصيرا على العارضة الفنية لهذا الفريق، وقد عملنا بقوة من أجل الوصول إلى هذا المستوى وتحقيق مثل هذه النتيجة، نحن حققنا طموحنا الأول وهو تحقيق الفوز بعد جولات عجاف اي مند الفوز على وداد بوفاريك بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة ، ونسعى مستقبلا لمواصلة المشوار، وتابع يجب أن نعمل على الجانب النفسي في المستقبل، ولعبنا في موقعة بجاية بشكل مقبول وحققنا النقاط المطلوبة، لكن في البطولة ككل لم نظهر مستوى قدراتنا الحقيقية، وقال يجب طي صفحة لقاء بجاية والشروع في التحضير لموقعة سعيدة هذا الثلاثاء التي تحمل شعار تأكيد نتيجة بجاية وهذا للخروج من دائرة الحسابات.