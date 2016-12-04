بونة ولاصام جنبا إلى جنب والشاوية والحمراء يسقطان خارج القواعد

ع.بن قجالي

أسفرت الجولة الحادية عشر من فعاليات البطولة الوطنية الثانية هواة عن بقاء دار لقمان على حالها بعد انتصار الرائدان كل من اتحاد عنابة و أمل عين مليلة أمام كل من اتحاد تبسة بهدفين نظيفين و نجم تقرت بصعوبة أربعة أهداف مقابل ثلاث في حين انهزم فريق اتحاد الشاوية أمام أمل شلغوم العيد بهدف لصفر و بنفس النتيجة تعثر فريق حمراء عنابة أمام اتحاد عين البيضاء ، مولودية قسنطينة عادت خاوية الوفاض أمام اتحاد خنشلة بهدفين نظيفين في حين تمكن فريق نجم مقرة من العودة بالنقاط الثلاث من مروانة بهدف لصفر ، أما فريق وفاق القل هزم فريق هلال شلغوم العيد بثلاثية نظيفة ، فريق ترجي قالمة فوت على نفسه فرصة ثمينة أمام أنصاره لتجوز منافسه شباب حي موسى و انتهت بالتعادل السلبي .

النتائج

اتحاد خنشلة – مولودية قسنطينة (2 – 0)

أمل شلغوم العيد – اتحاد الشاوية (1 – 0)

جمعية عين مليلة – نادي تقرت (4 – 3)

اتحاد عنابة – اتحاد تبسة (2 – 0)

اتحاد عين البيضاء – حمراء عنابة (1 – 0)

ترجي قالمة – شباب حي موسى (0 – 0)

وفاق القل – هلال شلغوم العيد (3 – 0)

أمل مروانة – نجم مقرة (0 – 1)

ترتيب الفرق

ترتيب الفرق :

اتحاد عنابة 24

أمل عين مليلة 24

اتحاد الشاوية 18

حمراء عنابة 18

نجم مقرة 17

اتحاد خنشلة 15

مولودية قسنطينة 14

اتحاد عين البيضاء 13

اتحاد تبسة 12

شباب حي موسى 12

وفاق القل 12

هلال شلغوم العيد 11

أمل شلغوم العيد 11

ترجي قالمة 7

نادي تقرت 7

أمل مروانة 6