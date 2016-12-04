البوبية الباتنية تطيح بالسوافة و التلاغمة ترتقي إلى الريادة

ع.بن قجالي

تميزت الجولة العاشرة من بطولة ما بين الرابطات المنطقة الشرقية عن تعثر الرائد نادي التضامن السوفي و بنتيجة عريضة أمام مولودية باتنة الذي أصبح شريك السوافة في الريادة بثلاثية نظيفة مقابل عودة فريق نجم التلاغمة بكامل النقاط من قايس و أصبحت الريادة ثلاثية و يصبح الصراع على أشده في حين تمكن نجم القرارم من الانتصار أمام أمل بريكة بهدف لصفر و يتواجد في برج المراقبة ، اتحاد الحجار فوت على نفسه فرصة ثمينة قد يندم عليها كثيرا أمام جمعية أولاد زواي بهدف لصفر ، أما فريق نصر الفجوج مني بهزيمة غير متوقعة بثلاثية نظيفة أمام اتحاد الرباح ، نجم بوجلبانة عمق من جراح فريق وداد رمضان جمال بهدف لصفر ليبقى حارسا أمينا للقاعدة الخلفية ، الداربي التبسي انتهى بدون فائز بين الوفاق المحلي و أولمبي الونزة ، نجم البسباس يكتفي بالتعادل السلبي أمام نجم بوعقال .

البرنامج

اتحاد الحجار – جمعية أولاد زواي (0 – 1)

مولودية باتنة – نادي التضامن السوفي (3 – 0)

نجم القرارم – أمل بريكة (1 – 0)

وفاق تبسة – أولمبي الونزة (1 – 1)

وداد رمضان جمال – نجم بوجلبانة (0 – 1)

اتحاد الرباح – نصر الفجوج (3 – 0)

شباب قايس – نجم التلاغمة (0 – 1)

نجم البسباس – نجم بوعقال (0 – 0)

ترتيب الفرق

ترتيب الفرق :

نادي التضامن السوفي 20

مولودية باتنة 20

نجم التلاغمة 20

نجم القرارم 19

اتحاد الرباح 16

شباب قايس 15

نجم بوجلبانة 15

اتحاد الحجار 14

نصر الفجوج 13

وفاق تبسة 12

نجم البسباس 11

أولمبي الونزة 10

جمعية أولاد زواي 10

أمل بريكة 10

نجم بوعقال 7

وداد رمضان جمال 6