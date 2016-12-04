الصفراء تضيع نقطتين أمام بلوزداد واعتراف كبير بتحسن أداء الفريق

ضيع فريق اتحاد الحراش نقطتين ثمينتين، بعدما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1ـ1) مواجهة الداربي أمام الجار شباب بلوزداد، في المباراة، التي جرت بينهما، مساء أول أمس الجمعة، على ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، في اطار الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة المحترفة الأولى «موبيليس»، ويتقدم اتحاد الحراش أولا في الدقيقة (24) عن طريق هدف رائع سجله مروان دهار من رأسية رائعة، قبل أن يعدل علي لكروم النتيجة في الدقيقة (27) لشباب بلوزداد، بعدما راوغ ثلاثة مدافعين ووضع الكرة في الشباك بكل سهولة، وسيطر اتحاد الحراش، على الشوط الثاني، وتحكم في إيقاع اللعب، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل، وأصبح في رصيد اتحاد الحراش 14 نقطة في المرتبة التاسعة، كما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 12 نقطة في المرتبة الـ 13، هذا وقد شهدت مباراة الداربي بين الجارين اتحاد الحراش وشباب بلوزداد عروضا جميلة لاسيما من جانب أشبال المدرب شارف الذين عرفوا كيف يسيطرون على وسط الميدان، قدمون أداء جميلا أمتعوا من خلاله جمهورهم الذي حضر بقوة إلى الملعب، في حين اعترف الجميع باسترجاع الفريق الحراشي لمستواه الحقيقي، وطريقة لعبه الجميلة التي تمتاز بكثرة التمريرات و»التيكي تاكا» وذلك بعد فترة صعبة مر بها الفريق مع بداية البطولة.

يونس:

«أهدرنا الكثير من الفرص وكننا الأقرب للفوز»

اعتبر مهاجم اتحاد الحراش يونس نتيجة التعادل المحقق أمام الجار شباب بلوزداد إيجابية وتخدم مصالح الفريق رغم أن الحراش كانت قادرة على انهاء اللقاء بانتصار جديد، وقال اللاعب بعد نهاية المباراة بأنه و زملائه قد قدمون مباراة كبيرة نالت اعجاب الجمهور الذي وقف إلى جانبهم طيلة اللقاء، كما عبر عن احترامه للمنافس شباب بلوزداد الذي مر بوقت صعب مثله مثل الحراش، لكنه الأن يحاول النهوض من تلك الفترة ولملمة جراحه، والسير بخطوات ثابتة في البطولة، وأكد يونس على أهمية انهاء مرحلة الذهاب بأكبر عدد ممكن من النقاط، وذلك من أجل التحضير بمعنويات جيدة لمرحلة الإياب التي ستكون أكثر صعوبة من مرحلة الذهاب، هذا وسيكون الفريق الحراشي في الجولة المقبلة على موعد مع لقاء صعب عندما سينزل ضيفا على سريع غليزان يوم الجمعة المقبل 9 ديسمبر في الجولة ما قبل الأخيرة من مرحة الذهاب.

ف.وليد