ممثلو نقابات التربية يعتصمون أمام مقر ولاية عنابة





أعلنوا تمسكهم بكل المطالب المدرجة في الإشعار بالإضراب

عادل أمين





نظم ممثلو نقابات قطاع التربية لولاية عنابة على غرار «الكناباست» و «الإنباف» صبيحة أمس الاثنين اعتصاما قبالة مقر الولاية احتجاجا على إلغاء التقاعد النسبي من طرف الثلاثية والحكومة . محملين الأخيرة مسؤولية إطالة عمر الأزمة واستمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة. وتأتي هده الوقفة السلمية استجابة لدعوة التكتل النقابي في البيان رقم 07 الأخير لممثليه على المستوى المحلي بـ 48 ولاية إلى تنظيم وقفات واعتصامات محلية وجهوية تنديدا بمشروع قانون التقاعد الجديد الذي ينتظر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل.وصرح ممثلو النقابات بولاية عنابة خلال هده الوقفة بأنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الحكومة موقفا إيجابيا من خلال فتح أبواب التفاوض والحوار الجاد والمسؤول مع ممثليهم بالعاصمة لإيجاد حلول للمطالب المرفوعة من القاعدة النضالية والطبقة الشغيلة الرافضة لإلغاء التقاعد النسبي والحفاظ على الحقوق المهنية المكتسبة إلا أنها بكل أسف تعاطت معها كالعادة بسلبية واستخفاف واستمرارا في سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها الموظفون والعمال أيام 17,18 ،24 و25 أكتوبر الفارط ناهيك عن استمرار سياسة التهديد والوعيد واعتماد التصريحات الاستفزازية والإقصائية عشية دخولهم في الإضراب الجديد .مؤكدين في هذا الصدد تمسكهم بكل المطالب المدرجة في الإشعار بالإضراب الذي أودع بوزارة التربية الوطنية بتاريخ .2016/11/13 والعمل لإنجاح إضراب : 21 ، 22 و23 وإضراب : 27 ، 28 و29 11/2016 بالإضافة إلى المشاركة في مختلف الوقفات والتجمعات الولائية والجهوية والوطنية المعلن عنها من قبل التكتل النقابي.