بن حمادي يسلم اللاعب الليبي زعبية جائزة الحذاء الذهبي





أشرف رئيس مجلس إدارة مجمع “كوندور” عبد الرحمان بن حمادي سهرة أول أمس على تسليم جائزة الحذاء الذهبي التي تنظمها صحيفة الخبر الرياضي كل عام، وبرعاية كوندور للاعب الليبي محمد زعبية الذي اختير كأحسن لاعب في البطولة المحترفة الأولى عن الموسم الماضي 2015 / 2016 مع فريقه السابق مولودية وهران، حيث تسلم اللاعب الليبي المتواجد حاليا في الجزائر لخوض مباراة منتخب بلاده أمام تونس في اطار تصفيات المونديال الجائزة من يد رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور عبد الرحمان بن حمادي، الذي سلم بدوره جائزة الحذاء الفضي للاعب أولمبي المدية محمد أمين حامية، هذا واستغلت كوندور هذه المناسبة لتشريف العديد من الوجوه الرياضية والكروية الجزائرية والعالمية، على غرار صالح عصاد ولخضر بلومي والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي ريمون دومينيك الذي كان ضيف شرف الحفلة التي أشرفت كوندور على تنظيمها بمدينة قسنطينة، هذا ولم يفوت عبد الرحمان بن حمادي هذه الفرصة من أجل تأكيد دعم كوندور الكامل للرياضة الجزائرية والمواهب الكروية والرياضية التي تزخر بها الجزائر، وكل المواهب في مختلف المجالات الحيوية في بلادنا، والتي من شأنها أن تعطي قيمة إضافية للمجتمع الجزائري، وذلك قبل أن يعطي موعدا آخر مع جائزة أخرى للحذاء الذهبي، والتي سيتم تنظيم حفلها العام المقبل بمدينة وادي سوف بالجنوب الجزائري.

ف.وليد