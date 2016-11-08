أصحاب محطات الوقود يهددون بالإضراب في حالة تطبيق الزيادات الجديدة





هدد العديد من أصحاب محطات الوقود بشن حركات احتجاجية والدخول في إضراب مفتوح في حالة تطبيق الزيادات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ضمن قانون المالية لسنة 2017 والتي باتت حديث العام والخاص من أصحاب السيارات أو المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها.

بوسعادة فتيحة





وذلك على خلفية تراجع هامش الربح جراء الزيادات التي شهدتها سنة 2016 بعد تراجع الطلب والإقبال من طرف أصحاب المركبات بنسبة زادت عن 30 بالمئة حسب ذات الجهات وحسب ما ذكرته آخر ساعة في وقت سابق وهو ما كبد أصحاب محطات الوقود خسائر بالجملة ستكون أكثر حدة خلال العام الماضي بعد فرض الزيادات الجديدة ومن بين أهم المواد التي تراجع عليها الطلب هي البنزين العادي والممتاز إلى جانب تراجع الطلب على مادة البنزين وهو ما أرجعه البعض إلى تراجع أو تقلص معدلات التهريب بعد تشديد الرقابة على الحدود خاصة وأن الولايات الشرقية من أكثر الولايات المتضررة من ارتفاع سعر الوقود بجميع أنواعه هذا وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود عرفت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي وهو ما انجر عنه تراجع في الطلب خاصة من طرف أصحاب السيارات العادية السياحية الذين توجه اغلبهم إلى استعمال البنزين بدون رصاص الذي سجل زيادة في الطلب مقارنة بالأنواع الأخرى إلا أن الطلب الذي ارتفع على مادة البنزين بدون رصاص كان على حساب تراجع الطلب على جميع باقي الأنواع والمعدلات مرشحة للانخفاض حسب بعض أصحاب المحطات الذين عبروا عن استيائهم مؤكدين بأنه في حالة تطبيق الزيادات الجديدة سيسجل عجز في تسويق بعض الأنواع وهو ما سيزيد من حدة الأزمة التي عاشوها سنة 2016 علما أن بعض أصحاب المحطات لجؤوا إلى تغطية العجز من عملية صيانة السيارات وكذا غسل المركبات وكذا خلق فضاءات عائلية على مستوى المحطات لتعويض الخسائر التي تكبدوها جراء ارتفاع الأسعار.