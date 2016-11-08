مسابقة لتوظيف 5 آلاف أستاذ في مادتي الفيزياء والرياضيات





عادل أمين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريت” أمس الاثنين عن إجراء مسابقة توظيف وطنية جديدة لفائدة القطاع تتمثل في توظيف 05 ألاف أستاذ في مادتي الرياضيات و الفيزياء ومواد أخرى لم تذكرها.«بن غبريت” وخلال زيارة عمل وتفقد قادتها إلى ولاية ورقلة أشارات أن الامتحانات المتعلقة بالمسابقة المذكورة ستجرى في شهر أفريل المقبل 2017 ودلك على مدار ثلاثة أيام حيث ستخضع إلى الإجراءات السابقة التي اعتمدها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقة في مسابقة التوظيف لسنة 2016. وفي ردها على سؤال يتعلق بمدى تأثير الإضرابات التي شنتها نقابات التربية على الامتحانات الرسمية أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه لا يوجد تغيير في طريقة إجراء امتحان شهادة البكالوريا ما عدا تقليص المدة لـ 3 أيام للأدبيين و4أيام للعلميين. يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد نشرت مساء أول أمس الأحد الرزنامة المتعلقة بالتواريخ الرسمية لإجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية 2017 للأطوار التعليمية الثلاثة: الثانوي، المتوسط، الابتدائي أين تقرر إجراء امتحانات شهادة البكالوريا من الـ11 إلى 14 جوان المقبل في حين ستجرى امتحانات شهادة التعليم المتوسط من 4 إلى 8 جوان وسيكون يوم 28 ماي المقبل موعد إجراء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي .