“نقابات التربية تفرض الإضراب على التلاميذ في المدارس”





عادل أمين

أكدت وزيرة التربية الوطنية “ نورية بن غبريت” أمس الاثنين أن الإضراب الذي تشنه النقابات ضمن ما يعرف بالتكتل النقابي من حين لأخر مند بداية الموسم الدراسي احتجاجا على إلغاء التقاعد المسبق من طرف الثلاثية حق دستوري لا غبار عليه لكن نقابات التربية أصبحت تستعمل الإضراب وسيلة وحيدة لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين حيث جعلوه إجباريا في المؤسسات التعليمية مما يغبن التلاميذ والأولياء يذكر أن نقابات التربية كانت قد أعلنت عن نسبة الاستجابة للإضراب الأخير التي تجاوزت الـ 80 بالمائة وطنيا . وأوضحت الوزيرة على هامش تفقدها لمنشآت تربوية في إطار الزيارة التي قامت بها إلى ولاية أدرار أن ضمان التعليم للتلميذ يظل الانشغال الرئيسي والمركزي لقطاع التربية الوطنية . وكشفت ذات المسؤولة عن تقديم اقتراحات لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ ضحية الحركات الاحتجاجية -حسب الوزيرة - حيث سيتم عقد اجتماع في القريب بشأن تلك الاقتراحات .وطالبت الوزيرة في معرض حديثها لوسائل الإعلام نقابات التربية المنخرطة في مسعى التكتل النقابي إلى تغيير طريقة طرح انشغالاتها . ويأتي تصريح “بن غبريت” وهجومها على النقابات مع الاستعداد للإضراب الجديد الذي أعلنت عنه النقابات المستقلة قبل نهاية الشهر الجاري .