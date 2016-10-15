طائرة خاصة، فندق 5 نجوم، منحة بالعملة الصعبة.. مقابل الفوز على نيجيريا





جودي نجيب





سيخوض المنتخب الوطني الأول تربصا تحضيريا، بالمركز التقني الرياضي لسيدي موسى، يوم 05 نوفمبر القادم، استعدادا لإجراء المباراة الرسمية الهامة أمام منتخب نيجيريا المقررة يوم 12 نوفمبر انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (نفس التوقيت الجزائري).وبُرمجت المواجهة بالملعب الدولي “أكو إيبوم”، الذي يقع في مدينة أويو بالمنطقة الجنوبية لنيجيريا التي تُطلّ على المحيط الأطلسي.للتذكير فإن نيجيريا فازت خارج القواعد (1-2) على زامبيا، واكتفى “الخضر” بِالتعادل (1-1) مع الزائر الكاميروني، ضمن إطار الجولة الأولى من الدور الأخير لتصفيات مونديال روسيا 2018 ويتعين على «محاربي الصحراء» العودة بانتصار من نيجيريا إن أرادوا إنعاش حظوظهم في التأهل لنهائيات روسيا 2018

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رحلة و إقامة “الخضر” في أويو ستكلف “الفاف” أكثر من 2 مليار سنتيم





ستكلف رحلة “الخضر” إلى أويو خزينة “الفاف” حوالي 2 مليار سنتيم باحتساب تكاليف الطائرة الخاصة التي وضعتها الاتحادية تحت تصرف المنتخب الوطني و المقدرة بمليار سنتيم، وهذا دون احتساب تكاليف الخدمة التي ستقدم إلى كل الوفد المرافق لسفرية “الخضر” و المقدرة بـ300 يورو للفرد، علما أن سعر أقل غرفة في فندق 5 نجوم في هاته المدينة يتجاوز مبلغ 200 يورو للفرد الواحد.





زفزاف في نيجيريا لتحضير إقامة “الخضر”





يتواجد نائب رئيس الفاف جهيد زفزاف منذ أمس في نيجيريا وبالضبط في مدينة أويو، وذلك من أجل تحضير إقامة الخضر هناك وتوفير جميع الظروف التي تساعدهم على تحقيق نتيجة إيجابية.





الطقس في مدينة أويو شهر نوفمبر يساعد كثيرا الخضر





تتميز مدينة أويو النيجرية بطقس جد معتدل في شهر نوفمبر، هذا ما سيساعد كثيرا المنتخب الوطني على اللعب بارتياح مواجهة 12 نوفمبر، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة في هذه الفترة بين 26 و27 درجة.





مهدي طاهرات ولياسين كادامورو خارج حسابات “الخضر”





ذكرت مصادر من “الفاف” أن اللاعبين مهدي طاهرات ولياسين كادامورو خرجا من حسابات “الخضر”، خلال المواجهة أمام نيجيريا في إطار الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018 ولم ينجح الأول في احتلال مكانة أساسية في خط الدفاع رغم الغيابات المؤثرة التي عرفتها تشكيلة الفريق أمام الكاميرون، أما الثاني فقدم مردودا مهزوزا خلال نفس المواجهة.





عودة ماندي و بلقروي خلال مواجهة النسور





في المقابل، ذكر نفس المصدر أن تشكيلة المنتخب الجزائري ستشهد تعزيزين هامين خلال مواجهة النسور يخصان مدافعي المحور عيسى ماندي وهشام بلقروي اللذين استأنفا التمارين الجماعية مع فريقيهما «بيتيس إشبيلية» الإسباني و«الترجي» التونسي.





الإعلان عن القائمة نهاية شهر أكتوبر الجاري





وحسب مصدرنا فإن نبيل نغيز الذي سيقود التشكيلة الوطنية في مواجهة النسور سيقوم بالإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص القادم، في نهاية شهر أكتوبر الجاري، قصد التحضير للتربص الذي يسبق المواجهة الرسمية الهامة أمام “النسور”، وسيجتمع المدرب المساعد مع أعضاء طاقمه الفني قصد توزيع المهام عليهم قبل الانطلاق في التحضير للمواجهة، وبالنظر لأن يومي 05 و 06 نوفمبر توافق إجراء مباريات في مختلف البطولات، فإن التربص الفعلي سينطلق يوم الاثنين 7 نوفمبر، وبالتالي فإن تربص المنتخب الوطني سيدوم الى غاية الـ09 نوفمبر المقبل موعد التنقل الى مدينة أويو النيجيرية على متن طائرة خاصة.





مدينة أويو تقع جنوب نيجيريا و أغلب سكانها مسلمون





مدينة أويو التي تقع في جنوب البلاد والتي يدين 95 بالمائة من سكانها بالدين الإسلامي تمتاز بمناخ معتدل في شهر نوفمبر، حيث لا تتجاوز درجة الحرارة 23 درجة، كما أن المدينة تتوفر على مطار كبير سيمكن الخضر من التوجه مباشرة جوا إلى المدينة دون المرور على عاصمة نيجيريا، حيث سيكون تنقل الخضر كالعادة عبر طائرة خاصة.





“الخضر” سيتنقلون الى نيجيريا على متن طائرة خاصة





برمجت الاتحادية الجزائرية رحلة خاصة لنقل وفد الخضر الذين سيطيرون يوم 10 نوفمبر القادم الى مدينة أويو النيجيرية، حيث سيستغرق سفر “الخضر” 5 ساعات لقطع مسافة 3100 كلم، للتأقلم والتعود على الأجواء والمناخ وللاسترجاع من تعب الرحلة.





الطاقم الطبي و الإداري سيسبق تنقل “الخضر” بيوم واحد





تقرر أن يتنقل الطاقم الطبي والإداري وكذلك طباخ المنتخب الوطني، قبل الوفد الرسمي للمنتخب الوطني بيوم واحد أي 09 نوفمبر القادم من أجل الوقوف عند آخر الاستعدادات لاستقبال الخضر.





4 حصص تدريبية في سيدي موسى





وقد برمج الطاقم الفني “للخضر”، حصة استرخائية مساء يوم 6 نوفمبر موعد وصول اللاعبين إلى مقر التربص، على أن يتدربوا في اليومين المواليين على الجانب التكتيكي، قبل أن يجروا آخر حصة تدريبية ليلة سفرهم إلى نيجيريا، سيخصصها الطاقم الفني لوضع التشكيلة الأساسية، ومختلف الخطط التي سيطبقها المنتخب الوطني في المباراة.





حصة واحدة في الملعب الرئيسي “أويو” في نفس توقيت المباراة





سيجري المنتخب الوطني حصة تدريبية رئيسية في الملعب الرئيسي للمباراة، من أجل التعرف على طبيعة العشب الطبيعي الذي يغطي ملعب “أويو”، الذي تتسع مدرجاته لـ 35 ألف متفرج. ويتّسع هذا الملعب لـ 30 ألف مقعد، ودشنته السلطات الرياضية النيجيرية في نوفمبر 2014. وقد احتضن آخر مباراة رسمية لمنتخب “النسور الممتازة”، أُجريت ضد الضيف التنزاني مطل سبتمبر الماضي، لِحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، وانتهت بِفوز نيجيريا (1-0). علما أن المنتخبين لن يُشاركا في “كان” الغابون.





العودة مباشرة بعد نهاية اللقاء





بعد نهاية اللقاء سيعود المنتخب الوطني مباشرة إلى الجزائر عبر الطائرة الخاصة، والتي ستنطلق في حدود العاشرة ليلا، ليصل اللاعبون في وقت مبكر من يوم 13 نوفمبر.