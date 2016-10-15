مدرب الأسود السوداء يتوعد الجزائر بالخسارة ويؤكد بأنه سيجعل وضعية الخضر أكثر تعقيدا في المجموعة





ف.وليد

أظهر الألماني غورنيت روهر، مدرب منتخب نيجيريا ثقة كبيرة في أشباله لتجاوز المنتخب الجزائري في لقاء المنتخبين شهر نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا، مؤكدا أنه يملك معرفة شاملة ودقيقة على الخضر، وموجها رسالة لسكان مدينة أويو التي ستحتضن اللقاء، من أجل تقديم الدعم للسوبر ايغلز خلال هاته المواجه المصيرية لرفقاء القائد كارل مجاني، وعن الفوز المحقق الأسبوع الماضي على حساب زامبيا، قال المدرب الألماني: “هذا الفوز يشعرني أننا في الطريق الصحيح وأننا نقوم بعملنا بشكل جيد، وهذا ما لم يكن إلا من الدعم الكبير الذي نجده هنا خاصة من الاتحاد النيجيري الذي وفر لنا جميع الظروف المناسبة لتحقيق هذه النتائج”، وعن المباراة المقبلة المنتظرة أمام المنتخب الجزائري قال: “نحن نعرفهم جيدا لأن معظم اللاعبين المشكلين للمنتخب الجزائري هم خريجو مدارس تكوين فرنسية، البعض منهم لعبوا في الفئات السنية لمنتخب فرنسا، أنا أعرف طريقتهم في اللعب وأسلوبهم، وطريقة إعدادهم للمباريات”، وأضاف: “سنعرف أكثر طريقة لعبهم ضد الكاميرون من خلال مقاطع الفيديو والتقارير التي وصلتنا، بعثت أحد الأشخاص التابعين لنا لمشاهدة المباراة وأنا في انتظار تفاصيل أكثر، لقد رأيت المباراة أيضا على شاشة التليفزيون، المهم أننا سنعمل كل شيء لنتملك رؤية أكبر عن الخضر”

نجوم المنتخب الجزائري لا يخيفونني ولدينا القدرة والإرادة للإطاحة بأي منتخب

وقال المدرب الألماني لمنتخب نيجيريا غورنيت روهر بأن النجوم الذين يضمهم المنتخب الجزائري لا يخيفونه، حيث قال: “هناك لاعبون كبار ونجوم في كل فريق او منتخب، في زامبيا لديهم كالابا ومبيسوما وغيرهما، نحن نعلم انه من الصعب الفوز على الجزائر، لكن لدينا ثقة كبيرة، وسنكون على اتم الاستعداد لهم، ونحن لا يجب ان نولي اهتماما لسليماني ومحرز فقط، إجمالا نحن لسنا خائفين من المنتخب الجزائري”، وأضاف: “لاعبو فريقي لديهم رغبة كبيرة في الحصول على تذكرة العبور إلى روسيا، لكن هذا الانجاز يتطلب الكثير من العمل الشاق وهم يعرفون ذلك، لدينا الآن 3 نقاط، وهدفنا 12 نقطة التي أظن انها ستضمن لنا التأهل للمونديال”

اقالة المدرب الجزائري أمر لا يخصني لكننا سنعمل على تعقيد وضعيتهم أكثر في المجموعة

وعن المشاكل التي عصفت ببيت المنتخب الجزائري عقب التعثر أمام الكاميرون في ملعب البليدة، أكد مدرب نيجريا روهر بأن الأمر لا يعنيه، لكن مهمته هي زيادة وضعية المنتخب الجزائري تعقيدا في المجموعة، حيث قال: “الاتحاد الجزائري اتخذ هذا القرار وقد يراه مناسبا، فمثلا لو نرى القرار من جانب آخر فلنتوقع انتفاضة كبيرة من لاعبي الجزائر خلال مباراتنا معهم، ويردون على الأمر بشكل ايجابي، اظن ان مهمة مدربهم الجديد لن تكون سهلة في البداية ونحن نريد أن نستغل هذا الامر”، وأضاف: “بعد الجولة الاولى نحن في الصدارة، والكاميرون حققت شيئا إيجابيا بعودتها بنقطة من الجزائر، والآن الكرة في ملعبنا للتغلب عليهم من جديد وتعقيد وضعيتهم في المجموعة، أنا أعرف أنه من الصعب أن يتحقق ذلك في أويو، لكن نحن نريد مواصلة تصدر المجموعة”.