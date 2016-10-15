الفيفا تأمر الفاف بخصم ثلاث نقاط من رصيد مولودية العلمة وتهددها بعقوبات قاسية





ف.وليد

راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، طالبا منها تسليط عقوبة خصم النقاط من رصيد فريق مولودية العلمة، وذلك بسبب عدم دفع هذا الفريق لمستحقات المدرب السابق للعلمة حكيم مالك الفرانكو جزائري الذي درب البابية في سنة 2010، حيث كان هذا المدرب قد وضع ملفا خاصا على مستوى الفيفا رفع من خلاله شكوى ضد مولودية العلمة، يطالب من خلالها بمستحقاته التي لم يتلقاها بعد فسخ العقد، هذا وقد هددت الفيفا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعقوبات صارمة في حق الجزائر في حال لم يتم تنفيذ تلك العقوبات في حق مولودية العلمة، وقد تطال هذه العقوبات في حق الفاف المنتخبات الوطنية، وهو ما سيعني حتميا تطبيق عقوبة الفيفا على العلمة وخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق، الذي سيصبح في رصيده بعد تنفيذ العقوبة نقطة واحدة فقط.

هرادة عراس يتهم الإدارة الحالية ويكشف ملابسات القضية

تحدث الرئيس السابق لفريق مولودية العلمة هرادة عراس عن ملابسات القضية المتعلقة بالمدرب حكيم مالك، حيث أكد بأن هذا الشخص قد تحايل على إدارته في وقت سابق، عندما كان قد وقع على عقد العمل مع الفريق بجواز سفر جزائري، لكنه عندما لجأ إلى الفيفا أظهر جواز سفر فرنسي، مما يعني أنه يدخل في خانة العمال الأجانب، وهو ما يسقط حكم محكمة العلمة التي حكمت في قضيته حينها لصالح الفريق، وقال هرادة بعد ذلك بأنه عندما كان رئيسا حاول في العديد من المرات الوصول إلى حل ودي مع هذا المدرب، وكان يسير في الطريق الصحيح، قبل أن يغتصب الفريق على حد قوله من الإدارة السابقة، وذلك دون حتى أن تتم عملية تسليم مهام، وهو ما جعل الإدارة الحالية جاهلة لكل القضايا العالقة، والتي مازال بعضها الآخر يهدد الفريق بعقوبات أخرى.