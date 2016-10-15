الاتحاد يتلقى أول هزيمة في الموسم





ف.وليد

تلقى اتحاد العاصمة أول تعثر له هذا الموسم حين سقط أول أمس بملعب مصطفى تشاكر بنتيجة 1 - 2 أمام مولودية الجزائر مسجلا بذلك أول خسارة له هذا الموسم، والتي قد تقوده إلى الهاوية بسبب طريقة اللعب التي لم تعجب الكثير منذ انطلاق الموسم حيث عاش أنصار الاتحاد أمسية سوداء في معاقل سوسطارة مباشرة بعد نهاية المباراة عندما رأوا فريقهم عاجزا عن تحقيق الفوز أمام أنظار المدرب كفالي الذي يتواجد في موقف لا يحسد عليه، وتساءل أنصار الاتحاد عن ما يلزم الاتحاد لكي يؤدي مباريات كبيرة ويفوز بإقناع إذ لم يفز على المولودية التي لم تكن قوية مند بداية الموسم و التي انضمّت إلى الأندية التي استفاقت على حسابه بعدما فقد هيبته هذا الموسم وهو ما أثر في نفوس أنصار الاتحاد الذين كتب عليهم أن يعيشوا في “كابوس” النتيجة السلبية التي يسجلها الفريق في الداربي العاصمي بعدما عجز لاعبوهم عن إيجاد الحل وسط عدم قدرة الدفاع التألق في المباراة وتلقي الحارس زماموش هدفين في مرماه

كفالي يقرر الرحيل وحداد يطلب منه البقاء

كشفت مصادر مقربة من بيت الاتحاد بأن المدرب كفالي قد التقى بالرئيس حداد عقب نهاية المباراة وأكد له أنه غير قادر على مواصلة مهمته وقرر رمي المنشفة طالما أن النتيجة الاخيرة والانتقادات تسير من سيء إلى أسوأ وهو ما جعله يؤكد لحداد أنه لن يواصل تدريب الاتحاد، وبدا المدرب كفالي في قمة الاستياء لدى حديثه مع المسيّرين لمّا رأى أن فريقه يتفنّن في إهدار الفرص السانحة للتسجيل وليس هذا فقط ولكن الفرنسي أيقن أن الأمور خرجت عن سيطرته خاصة أنه فشل في إعادة معنويات اللاعبين. حيث أنه قال بالحرف الواحد: “لقد سئمت من الوضعية” ما يؤكد أنه بات يدرك أنه فقد زمام الأمور ولم يعد يتحكم في تشكيلته أو بالأحرى كلامه يوحي أنه فشل في مهمته ما جعله يقرّر الانسحاب، ووجد المسيرون أنفسهم في حرج شديد بين رغبة المدرب الفرنسي في الرحيل وامتعاضه من الحالة التي يمر بها الفريق خاصة بعد خسارة الداربي إضافة إلى توتر علاقة الأنصار مع اللاعبين ولكن مع هذا فقد جدد رئيس الفريق حداد ثقته في مدربه لمّا طلب منه التريث وعدم التسرّع في اتخاذ قرار الرحيل وطلب منه البقاء في منصبه مؤكدا له أن المشكل ليس في المدرب ولكن في الهجوم الذي لا يؤدّي مهامه كما ينبغي ويفشل في تسجيل الأهداف التي تتاح له وهو الكلام الذي أيده جل المسيّرين وطالبوه بالبقاء.