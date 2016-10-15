“بونة” تحقق الانتصار وتسعد الأنصار





ع.ر





حقق فريق اتحاد عنابة فوزا مهما، في المواجهة التي جمعته بـ أمل شلغوم العيد، برسم الجولة السادسة من بطولة القسم الوطني الثاني الهاوي، حيث انتهت نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وحملت ثلاثية بونة توقيع كل من بودربالة في الدقيقة 18، وطويل في الدقيقتين 24 و81، في حين سجل حتحيت الهدف الوحيد للزوار وكان ذلك في الدقيقة 40، ويحتل اتحاد عنابة مركز الوصافة إلى جانب اتحاد الشاوية، في حين لا زالت الريادة لجمعية عين مليلة، التي ستستضيف “بونة” في الجولة السابعة من بطولة القسم الوطني الثاني الهاوي.





لطرش: “هذا الفوز مهم للغاية وسنحاول تطوير مستوانا في المستقبل”





أكد عبد الكريم لطرش مدرب اتحاد عنابة، أن أشباله حققوا فوزا مهم للغاية أمام أمل شلغوم العيد، إلا أنه شدد على ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من المجهودات حتى يتحسن مستوى المجموعة أكثر في المستقبل، من جانب آخر، دعا المدرب أنصار النادي لمواصلة تقديم الدعم للفريق ومساندته، حيث أكد بأن الصعود سيكون من نصيب بونة، في حال كثفت جميع الجهود جهوده لخدمة الفريق.