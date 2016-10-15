رابطة قسنطينة الجولة الثالثة

ص، ب

تصب عشية اليوم الجولة الثالثة لبطولة القسم الجهوي الأول لرابطة قسنطينة لكرة القدم في صالح الرائدين جمعية عين كرشة وملعب سطيف المرشحان لتحقيق الفوز الثالث لهما على التوالي حينما يستقبل الاول بمعلب بوشوارب أحد مطارديه شباب الطاهير، والثاني الصاعد الجديد إتحاد تالة إيفاسن الذي ذاق حلاوة الانتصار في بطولة القسم الجهوي الاول وكانت الضحية رائد بوقاعة، فيما ستكون ولاية سكيكدة على موعد مع داربيين من نار الاول يجمع نجم بني والبان وجيل عزابة المثقل بالمشاكل جراء الازمة المالية، والثاني بين شباب حمادي كرومة وممرات سكيكدة، بالإضافة إلى الداربي القسنطيني الذي ينشطه أبناء الفوبور وحامل الفانوس الاحمر واد الحد، حيث يسعى كل طرف لتسجيل أول فوز في البطولة، فيما سيستتمر جيل رجاص من دون شك في مشاكل سريع الحروش أين غادر 7 من لاعبيه الفريق حيث أنعكس ذلك سلبا على نتائجه أين تلقى هزيمة بميدانه برباعية على يد الكرشة، وفيما يلي برنامج المقلابلات.

البرنامج

في ملعب بوشوارب/ جمعية عين كرشة – شباب الطاهير

في عين أرنات / ملعب سطيف – نجم أولاد قاسم

في ملعب بوثلجة بسكيكدة/ ش، حمادي كرومة- ممرات سكيكدة

في بني والبان/ نجم بني والبان – جيل عزابة

في رجاص/ جيل رجاص- سريع الحروش

في بوقاعة/ رائد بوقاعة – نجم أولاد قاسم

في ملعب بن عبد المالك/ إتحاد الفوبور – وفاق حي عباس

في ملعب لهوي/ ترجي تاجنانت – نجم عين ولمان

كل المقابلات تنطلق على الساعة الثانية ما عدا اللقاءان الأخيران اللذان ينطلقان على الساعة 14 و 30 دقيقة.في ملعب بوشوارب/ جمعية عين كرشة – شباب الطاهير

في عين أرنات / ملعب سطيف – نجم أولاد قاسم

في ملعب بوثلجة بسكيكدة/ ش، حمادي كرومة- ممرات سكيكدة

في بني والبان/ نجم بني والبان – جيل عزابة

في رجاص/ جيل رجاص- سريع الحروش

في بوقاعة/ رائد بوقاعة – نجم أولاد قاسم

في ملعب بن عبد المالك/ إتحاد الفوبور – وفاق حي عباس

في ملعب لهوي/ ترجي تاجنانت – نجم عين ولمان

كل المقابلات تنطلق على الساعة الثانية ما عدا اللقاءان الأخيران اللذان ينطلقان على الساعة 14 و 30 دقيقة.