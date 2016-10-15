أبناء لي زالي وداريمو يبحثان عن أول فوز

ص، ب

يبحث عشية اليوم شباب ممرات سكيكدة وشباب حمادي عن تسجيل أول فوز في بطولة القسم الجهوي الأول لرابطة قسنطينة حينما يلتقيان على أرضية ملعب عبد الحميد بوثلجة برسم الجولة الثالثة، وعلى صعيد تشكيلة أبناء لي زالي ستكون منقوصة من اللاعب بلال بوقرن المعاقب بأربع مواجهات حيث طرد في اللقاء السابق ضد ترجي تاجنانت شأنه شأن السكرتير العام بن يحي نبيل المعاقب بمقابلتين، وطالبت الإدارة من لاعبيها الفوز ولا بديل غيره ، كما حفزتهم كعادتها بمنحة مغرية، من جهتهم أبناء داريمو يسعون لتفادي الخسارة بحكم أنهم يواجهون منافسا معروفا يؤمن بإمكانياته بعد المردود الطيّب الذي قدّمه في المقابلات السابقة في منافستي الكأس والبطولة وتحدوهم إرادة وعزيمة كبيرتين للفوز، من جهتها تكشيلة أبناء داريمو المتكونة من عياد حمد الأمين ونجيب العلوش وغيرهم يسعون لتذوق حلاوة الانتصار خاصة وأنهم يلعبون أمام أنصارهم الذين سيغزون ملعب بوثلجة، كما حرص الفريقان على أداء لقاء أخوي تسوده الروح الرياضية والغلبة لمن يستحقها فوق المستطيل الأخضر.