المدية تطيح بالنصرية وسليماني يؤكد أحقية فريقه بالفوز

تغلب فريق أولمبي المدية، بصعوبة على نصر حسين داي بنتيجة 2-1، بملعب الشهيد إمام إلياس، لحساب الجولة السابعة من الدوري الجزائري مساء أول أمس، بداية المباراة كانت قوية من جانب الضيوف، حيث كاد قاسمي أن يفتح باب التسجيل لولا تدخل الحارس العمراوي، وبعدها خرجت المدية من منطقتها، وراحت تهدد مرمى نصر حسين داي، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، استهل أولمبي المدية، التسجيل عن طريق عدادي في الدقيقة 46، قبل أن يعادل خياط لنصر حسين في الدقيقة 73 بتسديدة قوية، وفي الوقت الذي كان ينتظر نهاية اللقاء على التعادل الإيجابي، تمكن غربي من تسجيل هدف الفوز لأولمبي المدية، قبل 3 دقائق من نهاية المباراة، وأصبح في رصيد أولمبي المدية 7 نقاط، فيما توقف رصيد نصر حسين داي عند 11 نقطة.

سليماني:” لم نسرق الفوز وغربي لم يكن متسللا”

أبان مدرب أولمبي المدية سليماني عن فرحته بالفوز المحقق على حساب نصر حسين داي أول أمس بملعب إلياس إمام، وقال سليماني بعد نهاية المباراة بأن فريقه قد استحق الفوز، بالنظر إلى مجريات اللقاء، وأكد بأن المستوى الذي ظهر به في اللقاء السابق أمام اتحاد العاصمة في بولوغين لم يكن صدفة، حيث تمكن أشباله من تعويض تلك الخسارة، ودافع سليماني عن هدف الفوز الذي سجله لاعبه غربي، وأكد بأنه لم يكن من وضعية تسلل، وهو ما يجعل الفوز شرعيا ومستحقا.

ف. وليد