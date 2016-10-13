النصرية تسقط في المدية والنداءات المطالبة برحيل بوزيدي تتصاعد من جديد





تلقى فريق نصر حسين داي أول أمس الخميس هزيمة جديدة في ملعب إلياس إمام بالمدية على يد الأولمبي المحلي بنتيجة 1 – 2، حيث فشل أبناء حسين داي في العودة بنقطة التعادل على الأقل وهي النقطة التي كانت قريبة جدا، لولا أن تمكن أشبال المدرب سليماني من قتل المباراة في الأنفاس الأخيرة بعد إضافة الهدف الثاني، وهو ما أعاد النصرية من جديد إلى الدخول في نفق الشك، بسبب تذبذب النتائج، هذا وقد عادت الأصوات التي تهتف إلى تنحية المدرب بوزيدي لتتعالى من جديد، حيث أكد الأشخاص الرافضون لبوزيدي بأن النصرية تبقى أكبر من بوزيدي الذي يتعين عليه الرحيل بعدما أكد محدودية مستواه، وفشله التكتيكي لاسيما في اللقاءات التي تلعب خارج القواعد، هذا وكان أنصار النصرية يمنون أنفسهم العودة بنتيجة إيجابية من المدية، لاسيما أن هذا الفريق حديث عهد بالبطولة الأولى، لكنه ظهر بمستوى أحسن من لاعبي الملاحة في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس.





بوزيدي: ّ”سوف نحلل أسباب الهزيمة وما فعله مسترجعو الكرات عار”





مباشرة بعد الهزيمة التي مني بها فريقه في ملعب إلياس إمام بالمدية، أكد مدرب الملاحة يوسف بوزيدي بأنه سيعود إلى المباراة هذا الأسبوع حتى يعمل على تحليل أسباب هذه الخسارة التي تبقى غير مقبولة، لاسيما وأن النصرية كانت قريبة من نقطة التعادل، وذلك بعد عودتها في النتيجة في الشوط الثاني، الأمر الذي كان يعطي الأمل بإنهاء اللقاء بالتعادل على الأقل، لولا الهدف المباغت الذي دخل شباك الحارس دوخة في الدقائق الأخيرة، وهو الهدف الذي يبقى مشكوكا فيه لكون اللاعب غربي الذي سجله كان في وضعية مشكوك فيها على أنها تسلل، هذا كما عبر المدرب بوزيدي عن سخطه من تصرف مسترجعي الكرات المنتشرين في أرجاء الملعب، والذين كانوا يتعمدون عدم إرجاء الكرات بعد ضياعها خارج المستطيل الأخضر، وذلك في الوقت الذي كان فيه فريقهم منتصرا، وهو الفعل الذي وصفه بوزيدي بالمخجل وغير المعقول.

ف. وليد