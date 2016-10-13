الوصيف يسعى للاستثمار في مشاكل الجيجية

يسعى الوصيف نجم بني والبان عشية اليوم للاستثمار في مشاكل جيل عزابة الذي يمر بأزمة مالية خانقة هدد من خلالها الرئيس أكرم عافري بالانسحاب الكلي من منافسة بطولة القسم الجهوي الأول لرابطة قسنطينة وهذا بعد مرور جولتين فقط وعلى صعيد تشكيلة الكابتن نبيل غربي سيغيب عنها المخضرم بونقورة زهير بداعي العقوبة في الداربي السابق ضد أبناء داريمو، بالاضافة إلى هاني ناصري الذي يغيب للقاء الثاني على التوالي، ويقابله عودة خالد طالب الذي استنفد عقوبته في لقاء الكأس ضد ممرات سكيكدة، كما بدا غربي جد راض عن مستوى لاعبيه في التحضيرات، من جهتها تشكيلة النجم سيغيب عنها هي الأخرى بداعي العقوبة شفيق دابي الذي طرد في لقاء عين ولمان ويسعى أبناء سيدي إدريس لتأكيد فوزهم الأخير في عين ولمان وانتظار تعثر الرائدين الصاص السطايفي والكرشة لخطف الريادة لأن الفارق بينهما لا يتعدى نقطتين.

ص. ب