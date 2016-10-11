طلاق بالتراضي بين "الفاف" و المدرب الوطني ميلوفانرايفاتش



تصوير فاتح قيدوم

جودي نجيب





توصل رئيس "الفاف" محمد روراوة و المدرب الوطني ميلوفانرايفاتش لاتفاق بالتراضي، يقضي بفسخ التعاقد مع التقني الصربي، و جاء القرار، على خلفية تعادل "محاربي الصحراء" مع ضيفهم الكاميروني (1ـ1)، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، وكان المدافع كارل مجاني، قائد "الخضر"، تحدث إلى رايفاتش، وأبلغه بأن أغلب اللاعبين يرفضون العمل معه، مضيفًا أنه هو أيضًا كقائد للمنتخب يرفض العمل معه.وأشار ذات المصدر إلى أن مجاني، نقل نفس الكلام لمحمد روراوة، واجتمع روراوة، برايفاتش، مساء أمس الإثنين، وبحث ما حدث قبل مباراة الكاميرون، عندما رفض بعض اللاعبين خيارات المدرب، حيث تحدث مطولاً قبل أن يتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي.هذا و أجمع لاعبي "الخضر" على أن التقني الصربي هو أسوء مدرب مر على المنتخب الوطني، مؤكدين وجود مشاكل كبيرة في التواصل معه، خاصة وأن مساعده لا يجيد ترجمة ما يقوله، و فشل ، المدرب الصربي ميلوفانراييفاتش في طرد النحس أمام المنتخب الكاميروني، الذي فرض عليه تعادلا بطعم الخسارة، رهن من خلاله حظوظ المنتخب الوطني في سباق التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ولم تكن الخيارات الفنية والتكتيكية التي اعتمد عليها المدرب راييفاتس موفقة إطلاقا في مباراة الأحد، ما جعل رفقاء الحارس مبولحي، تائهين فوق الميدان ويلعبون، تقريبا، بطريقة عشوائية أمام منافس بدا أكثر تنظيما وعزيمة.وأوضح مصدرنا بأن التقني الصربي والمتعاقد مع “الفاف” لغاية بطولة كأس العالم 2018 يتقاضي شهريا راتبا صافيا بقيمة 60 ألف أورو فيما يحصل مساعده الأول نبيل نغيز على 50 مليون سنتيم ومساعده الثاني يزيد منصوري على راتبا شهريا ب 8ألاف أورو بفارق ألفي أورو عن الراتب الذي يحصل عليه مدرب الحراس مايكل بولي، ويعرض فسخ عقد كل هؤلاء الفاف لتقديم تعويضات كبيرة مادام أن عقوده طويلة الأمد وتمتد لغاية نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا، وهو الأمر الذي حصل مع التقني الصربي الذي سيحصل على 6 اشهر تعويض بقيمة 360 ألف دولار أي حوالي 4 مليار سنتيم.