انخفاض طفيف في أسعار البطاطا بالأسواق





عرفت أمس أسعار البطاطا بالأسواق الجوارية وأسواق الجملة انخفاضا قليلا حيث أن سعرها بالجملة أصبح بـ 55 دج و 60 دج للكيلوغرام الواحد، بينما في أسواق التجزئة ما بين 70 دج و 80 دج.

حورية فارح

إذ أكدت مصادر بأن الأسعار انخفضت مقارنة بالأيام القليلة الفارطة وقد أرجع السبب إلى إدخال كميات معتبرة من مادة البطاطا إلى الأسواق إلى جانب الإجراءات الإستثنائية التي قامت بها الحكومة من خلال توفير البطاطا بأسعار محكمة وهي 45 دج للكيلوغرام الواحد على مستوى نقاط البيع أو شاحنات تقوم ببيع منتوج البطاطا إلى المستهلك بالأحياء من أجل وضع حد للمحتكرين لهذه المادة وذلك من خلال إخراج كميات معتبرة من المخازن التابعة للدولة وتسويقها للمستهلك. من جهتهم المواطنون فقد أكدوا بأنه خلال الفترة السابقة وبسبب التهاب أسعار البطاطا التي وصلت إلى حدود 100 دج للكيلوغرام فإنهم قد عزفوا عن شرائها وتحولت إلى كماليات على اعتبار أن كيلوغرام واحد لا يكفي حتى لغذاء أو عشاء أسرة إلى جانب أن البطاطا أصبحت في عالم البورصات مثلها مثل النفط بينما كانت في السابق لا تخلو من الموائد الجزائرية والآن أصبحت لمن استطاع إليها سبيلا ومن جهتهم المواطنون عبروا عن تخوفهم من عودة إرتفاع أسعارها مجددا خاصة مع اقتراب شهر رمضان كون منتوج البطاطا مطلوبا بكثرة خلال الشهر الكريم.





تراجع في أسعار الموز





عرفت أمس أسعار الموز بالأسواق انخفاضا مقارنة بالأيام القليلة الفارطة حيث وصل سعر الكيلوغرام من الموز إلى ما بين 380 دج و 400 دج حيث أرجع التجار السبب إلى إدخال كميات كبيرة من مادة الموز إلى الأسواق وخاصة أن هذه الفاكهة مستوردة وقد شهدت في الفترة السابقة أسعارها ارتفاعا جنونيا أين وصل سعر الكيلوغرام إلى حدود 650 دج وببعض المناطق إلى 1000 دج وكان السبب هو انعدام العرض كما أن الكميات المتوفرة يتم إدخالها بطرق غير قانونية من طرف بعض الأطراف من دولة تونس الشقيقة وبعدها أفرجت الحكومة عن قانون الإستيراد الجديد وتحديد المستوردين الذين يقومون بإستيراد بعض المنتوجات من بينها فاكهة الموز، فقد تم جلب كميات من الموز المستورد وهذا ما ساهم في انخفاض أسعاره وتراجعه بصفة طفيفة فيما أكدت مصادر مطلعة بأن أسعار الموز ما زالت مرشحة للانخفاض خلال الفترة القادمة ووصولها إلى أسعار معقولة.

حورية فارح