مئات المناصب للشباب البطال بمركب الحجار قريبا





بوسعادة فتيحة

كشفت مصادر مطلعة لـ آخر ساعة بأن إدارة إيمتال عنابة ستشرع قريبا في فتح أبواب التشغيل لما يزيد عن ثلاثمائة (300) منصب تقني جديد بمختلف التخصصات حسب المتطلبات الجديدة لضمان تسيير العتاد الذي تم إقتناؤه بمركب الحجار بعد إعادة تشغيل الفرن العالي منذ شهر تقريبا.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن العدد قد يزيد عن الثلاثمائة حسب النقص المسجل على مستوى مختلف الوحدات، علما أن عملية إنطلاق التشغيل تكون كأقصى حد مع شهر جوان القادم ويتعلق الأمر بتشغيل ذوي الشهادات التقنية سواء الجامعية أو معاهد التكوين. ويقصى من العملية جميع الشباب الذين كانوا قد تقدموا بطلبات إلى وكالة التشغيل الذين لا يحملون شهادات جامعية أو شهادة تكوين ويشترط المستوى التعليمي في جميع الشباب الذين سيلتحقون بالمناصب الجديدة حيث أن منعدمي المستوى لن تكون لديهم أية حصة خلال عملية التشغيل التي يتم إطلاقها قريبا.هذا وقد شهد مركب الحديد والصلب إيمتال عنابة خلال الأسابيع الفارطة فوضى عارمة مباشرة بعد إعادة تشغيل الفرن العالي حيث انتفض الشباب البطال بكل من سيدي عمار والحجار مطالبين بمناصب عمل التي كانوا قد وعدوا بها أثناء توقف الفرن العالي وحسب المحتجين فإن عملية التشغيل تنطلق مع انطلاق عملية تشغيل الفرن العالي. وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج مطالبين المسؤولين بالوفاء بالعهود وفتح أبواب التشغيل بمركب الحجار بكل شفافية وبعيدا عن المحسوبية والمحاباة مهددين بتصعيد الوضع في حالة تمت إدماج أي شباب غريب عن المنطقة بمنصب داخل المركب على حساب شباب بلديتي سيدي عمار والحجار وكذا المناطق المجاورة لها.