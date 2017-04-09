التماس 3 سنوات حبسا للمتورطين في محاولة رشوة اتحاد عنابة





عادل أمين

التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بعنابة أمس الأحد 3 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الثلاثة المتورطين في فضيحة محاولة رشوة حارس اتحاد عنابة قبل أن يتم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى 23 من الشهر الجاري .وكانت محكمة عنابة قد أجلت مرتين الفصل في هذا الملف الثقيل والشائك المتهم فيه رئيس اتحاد بسكرة»إ.س» والرئيس السابق «أ.خ, أ» بمحاولة الرشوة . وكان الرئيس السابق محمد الهادي كروم قد رفع شكوى يوم 7 ماي 2016 ضد رئيس اتحاد بسكرة ساعو والرئيس السابق أيمن والمناجير «علاوة» بتهمة محاولة رشوة حارس اتحاد عنابة السابق بعد أن اقترحت عليه الأطراف السابق ذكرها ما قيمته 400 مليون مقابل العمل من أجل التلاعب بنتيجة مقابلة اتحاد خنشلة ضد اتحاد عنابة وقام الحارس بإعلام الإدارة والطاقم الفني ليقوم باستدراجه وسجل كل المكالمات الهاتفية وتم كشف هذه الفضيحة حتى عبر القنوات التلفزيونية وأسالت هذه القضية الكثير من الحبر كما رفع الرئيس السابق محمد الهادي كروم شكوى لدى «الفاف» والرابطة الوطنية إضافة إلى المصالح الأمنية حيث توجه يوم 7 ماي 2016 إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة وأودع شكوى ضد كل من ساعو أيمن خير الدين والمناجير «علاوة» وكشف رئيس رابطة القسم الثاني هواة بعد وقوع القضية أن العدالة هي التي ستفصل في هذه القضية.