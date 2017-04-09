تأخر كبير في مشروع ضخ المياه نحو مصنع بلارة انطلاقا من سد بوسيابة

كشفت الزيارة التي قام بها والي جيجل العربي مرزوق أول أمس إلى بلدية الميلية والتي وقف خلالها عند جديد مشروع تحويل المياه نحو مصنع بلارة للحديد والصلب انطلاقا من سد بوسيابة عن تسجيل تأخر كبير في إنهاء هذا المشروع الذي كان من المفروض أن يتم تسليمه أوائل شهر أفريل الجاري . وقد وقف الوالي عند حقيقة ما تم انجازه في هذا المشروع الهام حيث كشفت الزيارة عن تأخر كبير في إنهاء عملية ضخ المياه باتجاه مصنع بلارة انطلاقا من سد بوسيابة بالميلية وهو ما يناقض المعلومات التي أعطيت للوالي خلال آخر اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية الذي أنعقد قبل نحو أسبوع والذي تلقى خلاله المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي تطمينات بخصوص إنهاء عملية ضخ المياه نحو المصنع المذكور في ظرف أيام قليلة . ولم يتوان الوالي الذي استشاط غضبا من هذا التأخر في توجيه تعليمات صارمة لمقاولة الإنجاز من أجل الإسراع في إنهاء عملية تحويل المياه باتجاه مصنع بلارة مطالبا مقاولة الإنجاز بمضاعفة ساعات العمل وزيادة عدد العمال عبر ورشات المشروع من أجل تدارك التأخر الحاصل والذي يخشى أن يتسبب في تأخير عملية التجارب الأولية لإنتاج الحديد عبر وحدة الدرفلة الأولى والتي كانت مقررة في نهاية شهر أفريل الجاري وهو الموعد الذي أعطي لوزير الصناعة خلال آخر زيارة له إلى ولاية جيجل .

م. مسعود