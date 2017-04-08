



عادل أمين

كشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية فيصل فاضل أن المرحلة الأولى تتمثل في تفعيل الأرضية الرقمية الخاصة بالقوائم الاحتياطية الولائية من 7 إلى 17 أفريل. مضيفا أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى سيتم فتح مرحلة ثانية خاصة بتوظيف الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية الوطنية لشغل المناصب الشاغرة بعد استغلال القائمة الاحتياطية الولائية حيث ستكون هذه المرحلة ابتداء من 18 ألي غاية 27 أفريل 2017 .وكانت الوزيرة نورية بن غبريت قد أكدت بأن المترشحين المسجلين في القوائم الاحتياطية غير معنيين بمسابقة التوظيف المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين جوان القادم.بن غبريت طلبت استدعاء الفائزين الاحتياطيين في المسابقة الأخيرة بداية من الفاتح من سبتمبر المقبل من أجل التوظيف المباشر بعد فترة تكوينية.وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أنه يتم استغلال الأرضية الرقمية من طرف مديريات التربية من اجل استدعاء المترشحين المعنيين حسب الإستحقاق وحسب الطور والمادة.وكانت وزيرة التربية قد أعلنت الاثنين الفارط أن أكثر من 10 ألاف منصب للتوظيف الخارجي للأساتذة سيتم فتحه لحساب سنة 2017 في مسابقة تجرى بتاريخ 29 جوان المقبل مشيرة إلى أن ضبط عدد المناصب المفتوحة للتوظيف سيكون لاحقا.كما أوضحت الوزيرة أن قطاعها قد سطر رزنامة مكثفة بالنسبة للامتحانات المهنية الخاصة بالترقية إلى منصب أستاذ رئيسي و أستاذ مكون و الذي سيتم إجراؤها في 31 ماي المقبل ثم تنظم الإمتحانات المهنية الأخرى التي ستجري ما بين شهري جويلية وأوت و يمس لا سيما المناصب الإدارية و ذلك تحضيرا للدخول المدرسي.