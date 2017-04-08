مقتل 3 أشخاص في حادث مرور مروع بسبب التقلبات الجوية بجنوب خنشلة





تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية خنشلة خلال 48 ساعة الأخيرة في وقوع عدة حوادث مرور خلفت مقتل 3 أشخاص وجرح 6 آخرين . حيث أسفر حادث مرور مروع وقع صباح أمس السبت بطريق خنشلة – بسكرة وبالضبط بالمنطقة المسماة المملوح الواقعة بإقليم بلدية جلال 75 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة ،عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين ، وذكر مصدر آخر ساعة أن الحادث المأساوي تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية من نوع بيجو 206 و شاحنة كانت محملة بالخضر بالمكان المسمى المملوح ، وقد خلف الاصطدام المروع مقتل 3 أشخاص بعين المكان من بينهم سائق سيارة بيجو ومرافقه وهم من ولاية بسكرة ، كما توفي شخص كان على متن الشاحنة ينحدر من بلدية جنوبية بولاية خنشلة .مصالح الحماية المدنية أعلنت الاستنفار بعد تلقيها بلاغا بوقوع الحادث ، أين تنقلت إلى موقع المجزرة المرورية ونقلت جثث الضحايا إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث بولاية بسكرة ، بينما تم نقل الجرحى إلى مستشفى زريبة الواد .مصالح الدرك الوطني بجلال فتحت تحقيقا لكشف المتسبب في الحادث الذي يرجح أن سببه الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة .

عمران بلهوشات