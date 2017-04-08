انفجار قارورتي غاز بمحطة توزيع الوقود تخلف جريح

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اهتز صباح أمس سكان حي موسى رداح بالجهة الشمالية لمدينة خنشلة على وقع انفجارات وقعت بمحطة توزيع الوقود الكائنة بالحي مما أدى إلى إصابة شخص في منتصف العقد الثالث بحروق ، وإتلاف كلي لمركبته ، فيما أصيب سكان الحي بهلع كبير مطالبين وذلك بعد انفجار قارورات لغاز البوتان وقد أدى الحادث إلى تنظيم حركة احتجاجية لمواطني الحي الذين طالبوا بنقل المحطة من الوسط الحضري أو إنشاء فرع للحماية المدينة بالجهة الشمالية للمدينة التي بها ثلاث محطات لتوزيع الوقود . وحسب مصدر آخر ساعة فإن الحادث جاء بعد أن قام سائق سيارة بسحب قارورتي غاز من الصندوق الخلفي لمركبته قصد تعبئتهما من المحطة لتنفجرا متسببتين في إصابة مالكهما بحروق نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بن بلة، , وقد أثار الانفجار هلعا في وسط السكان الذين طالبوا من جميع السلطات بنقل هذه المحطة من الوسط الحضري للخطورة التي تشكلها مختلف المواد البترولية لكونها صارت تقع وسط أحياء سكنية ومرافق عمومية ، كما طالبوا بإنشاء فرع للحماية المدينة في الجهة الشمالية للمدينة التي تنتشر بها محطات توزيع المواد البترولية ووجود مرافق تربوية وصحية وكثافة سكانية

عمران بلهوشات