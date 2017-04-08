الخسائر كانت مادية فقط

وقوع انفجار في الفرن العالي بمركب الحجار

08.04.2017

 


وقع ظهيرة أمس انفجار بعض الأنابيب في الفرن العالي بمركب الحجار وهو ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل اخماد النيران، ودخلت مصالح الدرك الوطني الى المركب من أجل التحقيق في الحادث، ولحسن الحظ كانت الخسائر مادية فقط، وقد سبق وأن كشف الأمين العام للنقابة عموري نور الدين في آخر ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة أن الإنتاج في المركب سيبدأ نهاية شهر مارس المنقضي، وينتظر العمال والحكومة موعد عودة المياه إلى مجاريها في المركب والدخول في مرحلة الإنتاج، وستظهر في الساعات القادمة كامل تفاصيل الأضرار التي وقعت بعد الانفجار الذي حدث ظهيرة أمس ومدى تأثيره على الإنتاج.

 

ر.س

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