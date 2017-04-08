وقوع انفجار في الفرن العالي بمركب الحجار





وقع ظهيرة أمس انفجار بعض الأنابيب في الفرن العالي بمركب الحجار وهو ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية من أجل اخماد النيران، ودخلت مصالح الدرك الوطني الى المركب من أجل التحقيق في الحادث، ولحسن الحظ كانت الخسائر مادية فقط، وقد سبق وأن كشف الأمين العام للنقابة عموري نور الدين في آخر ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة أن الإنتاج في المركب سيبدأ نهاية شهر مارس المنقضي، وينتظر العمال والحكومة موعد عودة المياه إلى مجاريها في المركب والدخول في مرحلة الإنتاج، وستظهر في الساعات القادمة كامل تفاصيل الأضرار التي وقعت بعد الانفجار الذي حدث ظهيرة أمس ومدى تأثيره على الإنتاج.

ر.س