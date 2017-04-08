انطلاق مشروع «كبدال» ببلدية الخروب

جمال بوعكاز

تم إطلاق الورشة التاسعة من البرنامج النموذجي «كبدال» للتنمية المحلية والديمقراطية التشاركية ببلدية الخروب ولاية قسنطينة الذي تمت المبادرة إليه برسم التعاون الثلاثي بين الحكومة الجزائرية و الإتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويستهدف هذا البرنامج «وضع لجنة محلية تشاركية و شفافة من أجل تلبية احتياجات المواطنين حسب ما أكده المدير الوطني للمشروع المكلف بالدراسات و التحليل بديوان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد محمد دحماني لدى افتتاح أشغال هذه الورشة، و أشار ذات المتحدث إلى أن برنامج «كبدال» يهدف أساسا لتحسين مشاركة المواطنين في التخطيط المحلي من أجل حوكمة بلدية عبر 10 بلديات نموذجية من التراب الوطني و ذلك قصد خلق أقطاب حقيقية للتنمية المحلية، كما أردف المدير الوطني للمشروع بأن البلديات المنتقاة في إطار هذه المقاربة هي مراكز الدوائر مما سيسمح بتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة للحوكمة التشاركية مع جماعات بلدية أخرى، و لدى تطرقه للشق المتعلق بتحديث الإدارة تحدث السيد دحماني عن إعداد تحليل تشاركي موجه عن طريق الفعل عبر الولايات و البلديات المختارة بغية خلق بلديات و ولايات إلكترونية، كما أوضح بأن برنامج «كبدال» سيشارك في إضفاء فعالية على مجال تقدم أشغال إنجاز المشاريع التي شرع فيها مضيفا أن هذا الفعل يرتكز على رؤية مشتركة حول التنمية بين مختلف الفاعلين، كما سلط ذات المتدخل الضوء على ضرورة تنمية العمليات التحسيسية تجاه النساء منتخبات الجمعيات وممثلات وسائل الإعلام المحلية طالبات من أجل مشاركة أكبر للمواطنين، من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب البروفسور عبد الحميد أبركان الديمقراطية التشاركية أداة للارتقاء بهذه البلدية التي تحصي 500 ألف ساكن إلى مستوى أعلى، و في ذات السياق أكد والي المدينة كمال عباس بأن اختيار الخروب لم يكن اعتباطيا و لكنه يخضع لمعايير اقتصادية و ثقافية و اجتماعية موضحا بأن الديمقراطية التشاركية تتطلب انخراط الجميع من أجل حوكمة محلية أفضل، و يتم تمويل هذا البرنامج من طرف الحكومة الجزائرية بأكثر من 2 مليون و 970 ألف دولار و من الاتحاد الأوروبي بـ 7 ملايين و 700 ألف دولار علاوة على مساهمة بـ 200 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفائدة بلديات الخروب (قسنطينة) و بابار (خنشلة) و جميلة (سطيف) و مسعد (الجلفة) و الغزوات (تلمسان) و جانت (إيليزي) و تيميمون (أدرار) و أولاد بن عبد القادر (الشلف) و بني معوش (بجاية) و تيغزيرت (تيزي وزو).