أعوان التخدير والإنعاش لـ 14 ولاية يهددون بالاحتجاج

طالب أعوان التخدير والإنعاش على مستوى 14 ولاية على مستوى الوسط والشرق والجنوب من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التدخل العاجل وإنصافهم بمراسيم توضيحية للقانون الأساسي الذي صدر منذ خمس سنوات وهددوا بتصعيد الاحتجاج في لقائهم الجهوي احتضنته قاعة ديوان مؤسسات الشباب بسوق أهراس يوم السبت حيث عبرا هؤلاء عن استيائهم من القانون الأساسي الصادر الذي بقى يتيما دون مراسيم توضيحية والأخطاء التي تضمنها خاصة ما تعلق بالتسمية في مصطلح الصحة العمومية التي أفرزت اختلافا كبيرا لنفس السلك وعدم استفادة هذه الفئة من الترقية على المناصب العليا من جهة أخرى انتقدوا الوزارة الوصية لعدم إرسالها مدونة المهام بعد مرور خمس سنوات من صدور القانون الأساسي إضافة إلى أن المادة 04 من القانون التي أصبحت حبرا على ورق والمتعلقة بتوفير اللباس والنقل والتي لم تترجم بمرسوم وزاري مشترك بين وزارتي الصحة والمالية رغم وعود وزير القطاع في لقاءه مع النقابة أثناء إعداد القانون الأساسي أما المادة 06 المتعلقة بالحماية التي تضمن لفئة التخدير والإنعاش فقد كانت محل استياء المشاركين خاصة أن هذه الفئة تتعرض حسبهم إلى التوقيف والعزل والمتابعات القضائية أثناء أداء مهامهم حيث تساءل هؤلاء عن أية حماية يتكلم عليها القانون الأساسي كما عبر الحضور في تدخلهم عن تذمرهم من إلغاء التكوين الخارجي وانتقدوا سياسة التكوين التي تنتهجها الوصاية واعتبروها غير قانونية وأنها ستكون محل طعن من قبل نقابتهم في الأيام القليلة القادمة .

آ .ش