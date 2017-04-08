يطالبون بمراسيم توضيحية للقانون الأساسي
أعوان التخدير والإنعاش لـ 14 ولاية يهددون بالاحتجاج
08.04.2017
طالب أعوان التخدير والإنعاش على مستوى 14 ولاية على مستوى الوسط والشرق والجنوب من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التدخل العاجل وإنصافهم بمراسيم توضيحية للقانون الأساسي الذي صدر منذ خمس سنوات وهددوا بتصعيد الاحتجاج في لقائهم الجهوي احتضنته قاعة ديوان مؤسسات الشباب بسوق أهراس يوم السبت حيث عبرا هؤلاء عن استيائهم من القانون الأساسي الصادر الذي بقى يتيما دون مراسيم توضيحية والأخطاء التي تضمنها خاصة ما تعلق بالتسمية في مصطلح الصحة العمومية التي أفرزت اختلافا كبيرا لنفس السلك وعدم استفادة هذه الفئة من الترقية على المناصب العليا من جهة أخرى انتقدوا الوزارة الوصية لعدم إرسالها مدونة المهام بعد مرور خمس سنوات من صدور القانون الأساسي إضافة إلى أن المادة 04 من القانون التي أصبحت حبرا على ورق والمتعلقة بتوفير اللباس والنقل والتي لم تترجم بمرسوم وزاري مشترك بين وزارتي الصحة والمالية رغم وعود وزير القطاع في لقاءه مع النقابة أثناء إعداد القانون الأساسي أما المادة 06 المتعلقة بالحماية التي تضمن لفئة التخدير والإنعاش فقد كانت محل استياء المشاركين خاصة أن هذه الفئة تتعرض حسبهم إلى التوقيف والعزل والمتابعات القضائية أثناء أداء مهامهم حيث تساءل هؤلاء عن أية حماية يتكلم عليها القانون الأساسي كما عبر الحضور في تدخلهم عن تذمرهم من إلغاء التكوين الخارجي وانتقدوا سياسة التكوين التي تنتهجها الوصاية واعتبروها غير قانونية وأنها ستكون محل طعن من قبل نقابتهم في الأيام القليلة القادمة .
آ .ش
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