فيما تم استحداث إجراءات إمكانية الدفع الإلكتروني لمرتكبي المخالفات المرورية

طوابع الغرامات المرورية تباع بالقباضات والخزينة فقط

05.04.2017

 

حورية فارح

 

كشفت مصادر مطلعة أن بسبب المخالفات التي يرتكبونها وذلك بحسب قانون المرور حيث أن تلك الإجراءات تتمثل في منع بيع الطوابع الجبائية الخاصة بالغرامات المرورية في الأكشاك ومكاتب البريد ليتم بيعها فقط على مستوى القباضات والخزينة العمومية بغرض القضاء على ظاهرة التهرب من دفع الغرامات المالية من طرف مرتكبي المخالفات المرورية كما أن العملية ستكون عن طريق الدفع الإلكتروني لمصالح الضرائب وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل للعملية وعدم سحب رخصة السياقة إلى غاية دفع الغرامات أين يتم الدفع في الطريق عن طريق البطاقة الإلكترونية في حالة عدم امتلاك المخالف للأموال بإمكانه تعبئة رصيده من خلال الإتصال بأحد أقاربه لملء الرصيد وبذلك تتم عملية التسديد الخاصة بالغرامات وتدخل حيز التطبيق تزامنا مع رخصة السياقة بالتنقيط كما أن هذه الإجراءات تسمح بضمان مداخيل مضاعفة إلى الخزينة العمومية خاصة في الظرف الراهن الذي تعيش فيه الجزائر بسبب التقشف.وفي حالة عدم التسديد سيتم وضع المركبة في المحشر البلدي « فوريار».

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