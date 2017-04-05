إحباط محاولة إدخال بضائع مختلفة بصورة غير شرعية إلى ميناء عنابة





صالح. ب

تمكنت مصالح الجمارك بالمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء عنابة من إحباط محاولة إدخال بضائع مختلفة بصورة غير شرعية عن طريق إخفائها خلف بضائع تم التصريح بها بصورة شرعية. تفاصيل القضية تتمثل في تقدم أحد المصرحين بإيداع تصريح لدى الجمارك من أجل جمركة بضائع عبارة عن أغراض شخصية في إطار نظام تغيير الإقامة الذي يعفي من دفع الحقوق و الرسوم عندما لا تتعدى قيمة البضاعة المصرح بها 3.000.000 دج. و عند فتح الحاوية من طرف أعوان الجمارك بحضور المصرح الجمركي تبين أن الحاوية تحتوي على بضاعة غير مصرح بها مختلفة الأنواع و عبارة عن ملابس قديمة ، قطع غيار سيارات، أجهزة طبية، مواد تجميل، أدوات بناء، دراجات نارية مختلفة الأحجام، آلات نجارة، أواني و أجهزة منزلية، أثاث منزلي وغيرها. على اثر ذلك، و كون أن الأمر عبارة عن مخالفة جمركية، فقد تم حجز البضاعة التي لم يتم التصريح بها إضافة إلى البضاعة التي تم التصريح بها و التي تم استعمالها من أجل إخفاء البضاعة محل الغش، و تم إعداد ملف و تحويله إلى العدالة.من جانب آخر قدرت قيمة البضاعة إجمالا بـ 5.483.851 دج و ترتب عن المخالفة غرامة تساوي قيمة البضاعة إضافة إلى مصادرة هذه الأخيرة.